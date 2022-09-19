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Anex Tour отвезет красноярцев в Шри-Ланку

Anex Tour отвезет красноярцев в Шри-Ланку
Автор фото: AgE Global Group. Иллюстрация: pixabay.com

Туроператор запустил туры в эту страну из нескольких городов России. В том числе, из Красноярска.

#НОВОСТИ

С 11 ноября 2022 из Красноярска можно будет отправиться на Шри-Ланку. Об этом рассказали в красноярском аэропорту.

Поездку можно совершить в рамках тура, которые предлагает компания Anex Tour. Их стоимость начинается от 112 157 рублей на двоих за девять ночей в стандартном номере без питания.

Доставлять туристов к месту отдыха будут бортами AZUR air. Город прилета: Коломбо. Судя по расписанию на сайте красноярского аэропорта, запланировано 13 таких рейсов. Выполняться они будут по понедельникам и пятницам на самолетах Boeing-767-300.

Помимо Красноярска, Anex Tour запускает продажи туров на Шри-Ланку еще в нескольких регионах РФ. В частностии, в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

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Компания открыла продажу осенне-зимних туров. Красноярские цены ощутимо выше, чем в других городах.

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Программу запустило региональное агентство по туризму при поддержке федеральных коллег.

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Спрос на туристические продукты региона за прошлый год вырос на треть.

Автор: Петр Савельев
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