Красноярский край прибавил в туристах

Спрос на туристические продукты региона за прошлый год вырос на треть.

За 2021 год Красноярский край посетило почти 900 тыс. туристов, что на треть больше, чем годом ранее. Такие данные приводит «Вестник АТОР», со ссылкой на правительство региона.

Уверенный рост количества путешественников виден и в этом году», — цитирует издание источник.

По мнению директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, Красноярский край, с точки зрения продвижения, наличия интересных туристических локаций и инфраструктуры, имеет все возможности войти в число регионов, которые в этом году побьют рекорды посещаемости туристами.

По нашим прогнозам, если существующие тренды во внутреннем туризме и авиаперевозках сохранятся, спрос на Красноярский край продолжит расти, а календарные рамки сезона, возможно, даже несколько расширятся по сравнению с тем, что было ранее», — говорит она.

Также эксперты отмечают активно развивающуюся в крае инфраструктуру размещения туристов — на сегодня в регионе работает 208 сертифицированных отелей и 458 других объектов размещения (гостевых домов, турбаз и пр.), больше 150 санаториев, лагерей и баз отдыха.

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