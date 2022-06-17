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Туры по местам отдыха Путина в Сибири стартуют в июле

Сибирь, сентябрь, 2021 год
Сибирь, сентябрь, 2021 год. Иллюстрация: kremlin.ru

Маршрут начали разрабатывать осенью прошлого года. Он пройдет по Красноярскому краю, Туве и Хакасии.

#НОВОСТИ
Первые туристы отправятся в путешествие по любимым местам отдыха президента РФ Владимира Путина в Сибири в июле этого года. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Это абсолютно особенный маршрут, у которого действительно нет аналогов. Он пролегает по территориям Красноярского края, Хакасии и Тывы, и называется — Сибирские каникулы. Первые группы туристов поедут по нему в июле. Я тоже планирую отправиться по маршруту этим летом», — рассказала она.
Протяженность маршрута составляет 1 244 км. Длительность — 8 дней. Возить по нему туристов собираются круглый год.
 
Стартовать группы будут из Абакана. Далее Саяногорск, Ергаки и Кызыл. Помимо природных красот, туристам обещают насыщенную культурно-познавательную программу. Подробнее с туром можно ознакомиться здесь. Правда, как стать его участником и во сколько это обойдется на сайте не сказано.
 
Туры по местам отдыха Путина в Сибири стартуют в июле 1
Маршрут тура «Сибирские каникулы» / Источник: Ростуризм
 
Тур «Сибирские каникулы» — один из пяти так называемых национальных туристических маршрутов. Кроме «Каникул» разработаны туры по Кузбассу, Самарской области, Сахалину и по царскому пути из Москвы в Санкт-Петербург. Все они собраны здесь. По участию и цене ситуация аналогичная «Сибирским каникулам».
 
По словам Догузовой, сейчас ведомство прорабатывает еще 24 подобных маршрута.
 
Напомним, что о разработке туров по местам отдыха Путина Ростуризм заявил в октябре прошлого года.
Мы получаем очень много запросов туристов о том, где путешествует наш президент — люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну», — говорили тогда в ведомстве.
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Автор: Евгений Волошинский
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