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Плато Путорана, заповедные озера и прогулки на каяках: туристов зовут на Таймыр

Плато Путорана, заповедные озера и прогулки на каяках: туристов зовут на Таймыр
Иллюстрация: ttelegraf.ru

В России запускают новые туры на Таймыр — самый большой в стране полуостров. Его площадь составляет 900 тысяч кв. км. Это полторы Франции, три Великобритании или десять Португалий.

#НОВОСТИ

Представитель Агентства развития Норильска Анжела Ткаченко рассказала РИА Новости, что на Таймыре находится самый высокий водопад в России, самые северные в мире горы и озеро, а также самая северная материковая точка Евразии — мыс Челюскин. 

Во время путешествия на полуостров туристы смогут посетить плато Путорана — место, которое славится большим количеством заповедных озер и красивейших водопадов.

Кроме того, в рамках тура будут организованы прогулки на каяках и спортивная рыбалка.

Ночевать туристы будут в уютных домиках с удобствами.

Как сообщила вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Наталья Осипова, уникальный маршрут «Арктическая мозаика» покажет путешественникам фьордовые озера и каньоны плато Путорана, арктическую тундру и скалы Хатанги.

В Норильске и Дудинке туристы познакомятся с культурой и бытом малых народов Севера.

Стоимость тура стартует от 290 тысяч рублей — это уже с перелетом.

Предполагается, что в этом году приток путешественников на север края увеличится на 30 процентов.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярском крае создадут два природных заказника — «Озеро Виви» и «Река Бахта». Заказник «Озеро Виви» расположен в юго-западной части плато Путорана и северных отрогах плато Сыверма. Заказник «Река Бахта» планируют создать в Туруханском районе на площади 27,3 тыс. га.
 
 
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Автор: Юлия Тарабан
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