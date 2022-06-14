Плато Путорана, заповедные озера и прогулки на каяках: туристов зовут на Таймыр
В России запускают новые туры на Таймыр — самый большой в стране полуостров. Его площадь составляет 900 тысяч кв. км. Это полторы Франции, три Великобритании или десять Португалий.
Представитель Агентства развития Норильска Анжела Ткаченко рассказала РИА Новости, что на Таймыре находится самый высокий водопад в России, самые северные в мире горы и озеро, а также самая северная материковая точка Евразии — мыс Челюскин.
Во время путешествия на полуостров туристы смогут посетить плато Путорана — место, которое славится большим количеством заповедных озер и красивейших водопадов.
Кроме того, в рамках тура будут организованы прогулки на каяках и спортивная рыбалка.
Ночевать туристы будут в уютных домиках с удобствами.
Как сообщила вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Наталья Осипова, уникальный маршрут «Арктическая мозаика» покажет путешественникам фьордовые озера и каньоны плато Путорана, арктическую тундру и скалы Хатанги.
В Норильске и Дудинке туристы познакомятся с культурой и бытом малых народов Севера.
Стоимость тура стартует от 290 тысяч рублей — это уже с перелетом.
Предполагается, что в этом году приток путешественников на север края увеличится на 30 процентов.
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