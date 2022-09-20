Стартовала распродажа авиабилетов в Санкт-Петербург от Nordwind
Авиакомпания Nordwind заявила о краткой распродаже билетов в северную столицу из Красноярска. Все закончится через несколько дней.
В рамках действия акции можно будет улететь в Санкт-Петербург из Красноярска всего за 4 тыс. рублей. Сейчас в продаже билеты с 8 ноября по 30 марта 2023. Но время распродажи ограничено: финишная дата — 25 сентября.
Рейсы авиакомпании летают в Санкт-Петербург по средам, вылет в 16.20 по местному времени. В пути пассажиры находятся 5 часов 30 минут.
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