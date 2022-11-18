Аэрофлот снизил цены на билеты из Красноярска в Таиланд

« Аэрофлот» запустит рейсы из Красноярска в Таиланд Летать будут в два города несколько раз в неделю. Старт полетов запланирован на конец ноября.

Грузопоток аэропорта Красноярск снизился на фоне санкций В октябре 2022 грузопоток в аэропорту Красноярск сократился почти на 24 %. При этом пассажиропоток вырос на 7 %: через воздушную гавань прошли более четверти миллиона человек