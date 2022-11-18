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Аэрофлот снизил цены на билеты из Красноярска в Таиланд

Аэрофлот снизил цены на билеты из Красноярска в Таиланд
Иллюстрация: foreign-resorts.ru

Стоимость билетов на ближайшие регулярные рейсы в Таиланд из Красноярска снизилась. Об этом сообщили в паблике аэропорта Красноярска.

#НОВОСТИ
Так, улететь в Бангкок самолетами «Аэрофлота» и вернуться обратно можно за 36 тыс. рублей. Такая цена действует при вылете 28 ноября 2022 и прилете в Красноярск 5 декабря 2022.
 
На рейс с вылетом 5 декабря из Красноярска и вылетом из Бангкока 12 декабря билеты начинаются от 37 тыс. рублей.
 
На Пхухет билеты стоят немного дороже:
  • 25 ноября, обратно 1 декабря — от 47 тыс. рублей
  • 25 ноября, обратно 8 декабря — от 47 тыс. рублей
  • 28 ноября, обратно 5 декабря — от 41 тыс. рублей
 
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Автор: Петр Савельев
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