Аэрофлот снизил цены на билеты из Красноярска в Таиланд
Стоимость билетов на ближайшие регулярные рейсы в Таиланд из Красноярска снизилась. Об этом сообщили в паблике аэропорта Красноярска.
Так, улететь в Бангкок самолетами «Аэрофлота» и вернуться обратно можно за 36 тыс. рублей. Такая цена действует при вылете 28 ноября 2022 и прилете в Красноярск 5 декабря 2022.
На рейс с вылетом 5 декабря из Красноярска и вылетом из Бангкока 12 декабря билеты начинаются от 37 тыс. рублей.
На Пхухет билеты стоят немного дороже:
- 25 ноября, обратно 1 декабря — от 47 тыс. рублей
- 25 ноября, обратно 8 декабря — от 47 тыс. рублей
- 28 ноября, обратно 5 декабря — от 41 тыс. рублей
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