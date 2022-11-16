Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.11
60,39
62,15
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Аэрофлот» запустит рейсы из Красноярска в Таиланд

«Аэрофлот» запустит рейсы из Красноярска в Таиланд
Автор фото: Давид Власов. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Летать будут в два города несколько раз в неделю. Старт полетов запланирован на конец ноября.

#НОВОСТИ

Компания «Аэрофлот» запускает прямые рейсы в Бангкок и Пхукет из Красноярска. Информация об этом появилась на сайте перевозчика.

Первый рейс в Пхукет стартует 25 ноября. Летать будут трижды в неделю — по понедельникам, вторникам и пятницам.

В Багкок первый самолет нацперевозчика отправится 26 ноября. Совершаться перелеты будут также три раза в неделю, но уже по понедельникам, средам и субботам.

На бангкокское направление поставлены Boeing 737-800, а на пхукетское — Airbus A330.

Завершатся полетные программы в конце марта 2023.

Стоит добавить, что если в Пхукет, помимо «Аэрофлота», из Красноярска летают еще AZUR Air и «Икар», то в Бангкок можно отправиться только бортом нацперевозчика.

Читайте также:

NordStar распродает билеты из Красноярска в Питер, Москву и Сочи

Авиакомпания NordStar запустила распродажу авиабилетов из Красноярска. Улететь по низким ценам можно в Санкт-Петербург, Москву и Сочи.

«ЮВТ Аэро» отвезет красноярцев в Тобольск, а абаканцев в Омск в 2023

Росавиация включила в программу субсидирования региональных воздушных перевозок на 2023 год 40 маршрутов из Татарстана. Список опубликован на сайте ведомства.

Авиаперевозчики продолжат летать по субсидии из Красноярска в 2023

Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых маршрутов на 2023. Из Красноярска субсидируемые полеты будут доступны в 16 городов страны.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Коровья столица»: откуда текут молочные реки Красноярского края«Коровья столица»: откуда текут молочные реки Красноярского края
  • Судом Роману Гольдману запрещено по ночам покидать домСудом Роману Гольдману запрещено по ночам покидать дом
  • Анжела Рябова перешла на работу в «Магнит»Анжела Рябова перешла на работу в «Магнит»
  • Сергей Попов уходит с поста первого вице-спикера Заксобрания Красноярского краяСергей Попов уходит с поста первого вице-спикера Заксобрания Красноярского края
  • Госдолг Красноярского края оказался одним из самых больших в РоссииГосдолг Красноярского края оказался одним из самых больших в России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.