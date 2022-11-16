«Аэрофлот» запустит рейсы из Красноярска в Таиланд

Летать будут в два города несколько раз в неделю. Старт полетов запланирован на конец ноября.

Компания «Аэрофлот» запускает прямые рейсы в Бангкок и Пхукет из Красноярска. Информация об этом появилась на сайте перевозчика.

Первый рейс в Пхукет стартует 25 ноября. Летать будут трижды в неделю — по понедельникам, вторникам и пятницам.

В Багкок первый самолет нацперевозчика отправится 26 ноября. Совершаться перелеты будут также три раза в неделю, но уже по понедельникам, средам и субботам.

На бангкокское направление поставлены Boeing 737-800, а на пхукетское — Airbus A330.

Завершатся полетные программы в конце марта 2023.

Стоит добавить, что если в Пхукет, помимо «Аэрофлота», из Красноярска летают еще AZUR Air и «Икар», то в Бангкок можно отправиться только бортом нацперевозчика.

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