Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.11
60,21
61,54
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

NordStar распродает билеты из Красноярска в Питер, Москву и Сочи

NordStar распродает билеты из Красноярска в Питер, Москву и Сочи
Иллюстрация: ДК

Авиакомпания NordStar запустила распродажу авиабилетов из Красноярска. Улететь по низким ценам можно в Санкт-Петербург, Москву и Сочи.

#НОВОСТИ
Купить выгодные билеты можно с 15 до 17 ноября. Они будут действовать на полеты с 21 ноября по 23 декабря и с 16 января по 25 марта. В NordStar предупреждают, что билетов со скидкой ограниченное количество. 
 
Улететь в Санкт-Петербург можно от 4 тысяч рублей. Такой же тариф действует и на обратном направлении. В Сочи билет обойдется от 4200 рублей. Обратно такая же цена. В Москву можно купить билет от 2900 рублей, в обратную сторону цена будет тоже такая.
 
Читайте также:
 

  • В октябре 2022 грузопоток в аэропорту Красноярск сократился почти на 24 %. При этом пассажиропоток вырос на 7 %: через воздушную гавань прошли более четверти миллиона человек

  • «Победа» будет летать в Красноярск из Шереметьево

    Лоукостер «Победа» с 30 октября возобновил полеты из московского аэропорта Шереметьево. Вчера оттуда перевозчик улетел во Владикавказ, Чебоксары, Махачкалу, Сочи и Уфу.

  • Азия ближе: зимой запустят новый рейс из Красноярска в Лаос

    Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует запустить прямой рейс из Красноярска в Лаос этой зимой.

 
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Коровья столица»: откуда текут молочные реки Красноярского края«Коровья столица»: откуда текут молочные реки Красноярского края
  • С экс-топ-менеджеров банка «Канский» пытаются взыскать 2 млрд рублейС экс-топ-менеджеров банка «Канский» пытаются взыскать 2 млрд рублей
  • Красноярск ожидает оттепель под конец второй недели ноября 2022Красноярск ожидает оттепель под конец второй недели ноября 2022
  • В красноярском магазине изъяли 950 бутылок алкоголяВ красноярском магазине изъяли 950 бутылок алкоголя
  • Анжела Рябова перешла на работу в «Магнит»Анжела Рябова перешла на работу в «Магнит»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.