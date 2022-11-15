NordStar распродает билеты из Красноярска в Питер, Москву и Сочи
Авиакомпания NordStar запустила распродажу авиабилетов из Красноярска. Улететь по низким ценам можно в Санкт-Петербург, Москву и Сочи.
Купить выгодные билеты можно с 15 до 17 ноября. Они будут действовать на полеты с 21 ноября по 23 декабря и с 16 января по 25 марта. В NordStar предупреждают, что билетов со скидкой ограниченное количество.
Улететь в Санкт-Петербург можно от 4 тысяч рублей. Такой же тариф действует и на обратном направлении. В Сочи билет обойдется от 4200 рублей. Обратно такая же цена. В Москву можно купить билет от 2900 рублей, в обратную сторону цена будет тоже такая.
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