«ЮВТ Аэро» отвезет красноярцев в Тобольск, а абаканцев в Омск в 2023
Росавиация включила в программу субсидирования региональных воздушных перевозок на 2023 год 40 маршрутов из Татарстана. Список опубликован на сайте ведомства.
Авиакомпания «ЮВТ Аэро» (ЮТВ — «Юго-Восток Татарстана») получила субсидии на маршруты в сторонних регионах, — сообщает «Ъ». В программе оказалось 16 таких рейсов:
- Красноярск, Екатеринбург, Омск и Сургут — Тобольск,
- Абакан…Омск,
- Магнитогорск, Омск и Пермь — Самара,
- Астрахань…Волгоград, Нижний Новгород, Сочи и Челябинск,
- Волгоград…Новый Уренгой,
- Грозный…Саратов,
- Иркутск…Челябинск,
- Мурманск…Тюмень.
Кроме того, в 2023 будет субсидироваться 21 рейс татарской авиакомпании «ЮВТ Аэро» по направлениям:
- Казань — Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Мурманск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Оренбург, Пермь, Псков, Самара, Саранск, Саратов, Тобольск и Ярославль;
- Нижнекамск (Бегишево)…Тобольск;
- Бугульма — Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут, Усинск.
Субсидии за полеты из Татарстана также получат еще шесть перевозчиков. В их числе Utair и Nordwind.
Utair будет выполнять рейсы Казань — Астрахань, Волгоград, Грозный, Сургут, Тюмень и Ханты-Мансийск.
Nordwind («Северный ветер») Казань — Новокузнецк, Томск.
Справка
Авиакомпания «ЮВТ Аэро» работает в России с 2015, базируется в аэропортах Бугульмы и Казани. «ЮВТ Аэро» стала третьей авиакомпанией, созданной по инициативе властей Татарстана. Прежние два перевозчика — «Татарстан» и «Ак Барс Аэро» — были признаны банкротами в связи с убытками.
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