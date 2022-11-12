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«ЮВТ Аэро» отвезет красноярцев в Тобольск, а абаканцев в Омск в 2023

Bombardier CRJ-200ER (CL-600-2B19) - UVT Aero
Bombardier CRJ-200ER (CL-600-2B19) - UVT Aero. Иллюстрация: airliners.net

Росавиация включила в программу субсидирования региональных воздушных перевозок на 2023 год 40 маршрутов из Татарстана. Список опубликован на сайте ведомства.

#НОВОСТИ

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» (ЮТВ — «Юго-Восток Татарстана») получила субсидии на маршруты в сторонних регионах, — сообщает «Ъ». В программе оказалось 16 таких рейсов:

Кроме того, в 2023 будет субсидироваться 21 рейс татарской авиакомпании «ЮВТ Аэро» по направлениям:

Субсидии за полеты из Татарстана также получат еще шесть перевозчиков. В их числе Utair и Nordwind.

Utair будет выполнять рейсы Казань — Астрахань, Волгоград, Грозный, Сургут, Тюмень и Ханты-Мансийск.

Nordwind («Северный ветер») Казань — Новокузнецк, Томск.

Справка

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» работает в России с 2015, базируется в аэропортах Бугульмы и Казани. «ЮВТ Аэро» стала третьей авиакомпанией, созданной по инициативе властей Татарстана. Прежние два перевозчика — «Татарстан» и «Ак Барс Аэро» — были признаны банкротами в связи с убытками.

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Автор: Петр Савельев
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