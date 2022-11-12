«ЮВТ Аэро» отвезет красноярцев в Тобольск, а абаканцев в Омск в 2023

Росавиация включила в программу субсидирования региональных воздушных перевозок на 2023 год 40 маршрутов из Татарстана. Список опубликован на сайте ведомства.

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» (ЮТВ — «Юго-Восток Татарстана») получила субсидии на маршруты в сторонних регионах, — сообщает «Ъ». В программе оказалось 16 таких рейсов:

Кроме того, в 2023 будет субсидироваться 21 рейс татарской авиакомпании «ЮВТ Аэро» по направлениям:

Казань — Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Мурманск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Оренбург, Пермь, Псков, Самара, Саранск, Саратов, Тобольск и Ярославль;

Нижнекамск (Бегишево)…Тобольск;

Бугульма — Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут, Усинск.

Субсидии за полеты из Татарстана также получат еще шесть перевозчиков. В их числе Utair и Nordwind.

Utair будет выполнять рейсы Казань — Астрахань, Волгоград, Грозный, Сургут, Тюмень и Ханты-Мансийск.

Nordwind («Северный ветер») Казань — Новокузнецк, Томск.

Справка

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» работает в России с 2015, базируется в аэропортах Бугульмы и Казани. «ЮВТ Аэро» стала третьей авиакомпанией, созданной по инициативе властей Татарстана. Прежние два перевозчика — «Татарстан» и «Ак Барс Аэро» — были признаны банкротами в связи с убытками.

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