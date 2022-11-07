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В Красноярске поменяются тарифы на парковке аэропорта

В Красноярске поменяются тарифы на парковке аэропорта
Иллюстрация: аэропорт Красноярск

Со вторника, 8 ноября, на парковке аэропорта Красноярск начнут действовать новые тарифы. Об этом предупредили в пресс-службе аэропорта.

#НОВОСТИ
В зоне Р1 15 минут пребывания будут бесплатными, а с 16 до 60 минуты — 1000 рублей. С 61 минуты каждый час будет обходиться в 600 рублей. Пребывание в зоне Р3 с 16 по 60 минуты — 300 рублей, с 61 по 120 минут — 400 рублей, а сутки — 500 рублей. До 15 минут ожидания на парковке в этой зоне бесплатно.
 
В зоне Р4 15 минут также будут бесплатными. Пребывание от 1 до 3 суток обойдется в 500 рублей за каждые 24 часа, с 4 дня сутки будут стоить 300 рублей. В зоне Р5 бесплатно пребывание в течение 15 минут. С 1 по 7 суток каждый день стоит 2500 рублей, а с 8 дня — 200 рублей.
 
На бесплатной парковке аэропорта в зоне P6 еще продолжается ремонт. Доступ к ней закрыт. 
 
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Автор: Петр Савельев
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