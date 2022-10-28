В Емельяновском районе разрешат строить вблизи аэропорта

Росавиация сократила зону отчуждения вокруг воздушной гавани.

Красноярскому аэропорту уменьшили границы приаэродромной территории. Соответствующий приказ подписали в Росавиации.

Как пояснили в правительстве края, речь идет о так называемой седьмой подзоне, где ранее было запрещено возводить любые объекты. Эта подзона, установленная для аэропорта в 2019, покрывала значительную часть Емельяновского района (см. фото), в том числе, населенные пункты: Емельяново, Минино, Дрокино, Снежница, Элита, Известковый, Памяти 13 Борцов и другие.

Теперь здесь можно будет строить жилье, строить школы, больницы, а также другие социально значимые объекты. Благодаря новому проекту в ближайшие годы в Емельяновском районе ожидается рост индивидуального жилищного строительства, а также возведение ряда социальных объектов, включая школу на 450 мест и поликлинику в Емельянове, а также врачебные амбулатории в поселках Дрокино и Минино», — рассказали в правительстве.

В аэропорту Красноярска DK.RU рассказали, что коммерческой выгоды от этого сокращения ПАТ воздушная гавань не получит и на ее работе это никак не отразится.

Приказ Росавиации вступит в силу 5 ноября 2022.

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