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На Красноярской железной дороге растет пассажирооборот

На Красноярской железной дороге растет пассажирооборот
Иллюстрация: КрасЖД

За ноябрь с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправились в путь 534 тыс. пассажиров. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

#НОВОСТИ
Чаще всего пассажиры ездили по пригородным маршрутам — 401 тыс. (+18%). На поездах дальнего следования в ноябре со станций Красноярской железной дороги отправились в поездки 133 тыс. человек (+18%). Пассажирооборот в ноябре 2022 составил 150 млн пасс-км. Это на 13% больше показателя аналогичного периода 2021, сообщила пресс-служба КрасЖД.
 
В целом за этот год показатели по перевозке пассажиров подросли. Так, с января по ноябрь в поездки отправились почти 6,9 млн пассажиров (+4% к аналогичному периоду прошлого года). Пригородное сообщение стало популярно на 2,7% (перевезено почти 5,5 млн человек), спрос на поезда дальнего следования вырос на 9% (почти 1,5 млн человек). Пассажирооборот в январе-ноябре достиг 1,8 млрд пасс-км, что на 8% больше, чем за тот же период прошлого года.
 
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С начала года перевозки пассажиров по Красноярской железной дороге довольно ощутимо выросли. Но уровня, который был до пандемии, пока еще не достигли.

 

Автор: Петр Савельев
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