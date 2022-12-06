На Красноярской железной дороге растет пассажирооборот

За ноябрь с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправились в путь 534 тыс. пассажиров. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего пассажиры ездили по пригородным маршрутам — 401 тыс. (+18%). На поездах дальнего следования в ноябре со станций Красноярской железной дороги отправились в поездки 133 тыс. человек (+18%). Пассажирооборот в ноябре 2022 составил 150 млн пасс-км. Это на 13% больше показателя аналогичного периода 2021, сообщила пресс-служба КрасЖД.

В целом за этот год показатели по перевозке пассажиров подросли. Так, с января по ноябрь в поездки отправились почти 6,9 млн пассажиров (+4% к аналогичному периоду прошлого года). Пригородное сообщение стало популярно на 2,7% (перевезено почти 5,5 млн человек), спрос на поезда дальнего следования вырос на 9% (почти 1,5 млн человек). Пассажирооборот в январе-ноябре достиг 1,8 млрд пасс-км, что на 8% больше, чем за тот же период прошлого года.

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