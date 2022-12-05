В новогодние праздники из Красноярска в Абакан отправятся дополнительные поезда

В КрасЖД решили добавить еще два состава на маршрут Красноярск – Абакан в период новогодних праздников.

Так, 30 декабря и 8 января в распании появится дополнительный поезд №548. Из Красноярска состав будет отправляться в 20:06, а прибывать в Абакан – на следующий день в 8:00. Время везде указано местное.

Поезда будут состоять из 12 вагонов, в них предусмотрели биотуалеты и розетки для зарядки телефонов.

Также в эти дни из Красноярска в Абакан будет курсировать еще один поезд. Из Красноярска в Абакан он отправится в 19:05.

Читайте также: