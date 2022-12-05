В новогодние праздники из Красноярска в Абакан отправятся дополнительные поезда
В КрасЖД решили добавить еще два состава на маршрут Красноярск – Абакан в период новогодних праздников.
Так, 30 декабря и 8 января в распании появится дополнительный поезд №548. Из Красноярска состав будет отправляться в 20:06, а прибывать в Абакан – на следующий день в 8:00. Время везде указано местное.
Поезда будут состоять из 12 вагонов, в них предусмотрели биотуалеты и розетки для зарядки телефонов.
Также в эти дни из Красноярска в Абакан будет курсировать еще один поезд. Из Красноярска в Абакан он отправится в 19:05.
Читайте также:
«КрасЖД» купили новые грузовые локомотивы
Машины предназначены для работы в экстремальных климатических условиях. Новую технику поставят на восточный полигон компании.
Красноярская железная дорога запустила туристический маршрут «Саянский экспресс»
Первые 30 туристов протестировали мультимодальный турмаршрут от Красжд «Саянский экспресс». Он включает в себя обзорные автобусные экскурсии по Минусинску и южным районам края.
Из Красноярского края по железной дороге отправлено почти 35 млн тонн грузов
Основная масса — это уголь. Также большую долю грузооборота составляют нефтепродукты и зерно.