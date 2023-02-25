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В Красноярске для строительства дороги проведут археологические раскопки

Участок, на котором пройдут раскопки
Участок, на котором пройдут раскопки. Иллюстрация: Яндекс.Карты

В ходе дорожных работ объект будет полностью уничтожен, поэтому его решили изучить и изъять все ценности.

#НОВОСТИ

В Свердловском районе Красноярска проведут археологические раскопки, чтобы потом построить здесь автодорогу. Речь идет об участке от ул. Судостроительная, 175 до ул. Гладкова.

В Красноярске для строительства дороги проведут археологические раскопки 1

Обновить дорогу в этом месте решили еще 2021. Тогда-то и выяснилось, что на участке земли, на котором будут проводится работы, в III-VI веках до н.э. располагалось Тагарское поселение. Находку назвали «Поселение «Гладкова-1».

Сейчас мэрия Красноярска вернулась к проекту. Но чтобы приступить к нему сначала необходимо изучить найденный объект и изъять все, представляющее ценность для науки, поскольку, как сказано в отчете экспертов, в ходе работ поселение будет полностью уничтожено.

Сейчас власти ищут подрядчика для проведения раскопок. Их площадь составит 906 кв. м. Завершиться работы должны к концу августа 2023. За это мэрия готова заплатить примерно 7 млн рублей.

Подать заявку можно до 2 марта этого года.

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В мэрии поделились планами строительства новых дорожных объектов в 2023. Так, в этом году достроят дорогу к школе в микрорайоне «Бугач». Ее протяженность составит 1,4 км.

В Красноярске до трех полос расширят Красраб

В этом году в Красноярске планируют реконструировать участок Красраба от мемориального комплекса «Сибирский каторжный путь» до Предмостной площади. Его расширят до трех полос в направлении к кольцу.

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Сдать эти объекты планируют в 2025. Общий объем финансирование составляет около 4,5 млрд рублей.

Автор: Петр Савельев
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