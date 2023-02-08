В Красноярске до трех полос расширят Красраб

В этом году в Красноярске планируют реконструировать участок Красраба от мемориального комплекса «Сибирский каторжный путь» до Предмостной площади. Его расширят до трех полос в направлении к кольцу.

Общая протяженность этого участка составляет 450 м. Проект реконструкции готов, но сейчас проходит госэкспертизу.

Кроме того, в 2023 приступят к первому этапу благоустройства пешеходного пространства вдоль проспекта от центра творческого образования «Престиж» (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 168а) до улицы Навигационной. Там сделают зоны для прогулок, освещение, установят малые архитектурные формы (скамейки, урны, выставочные стенды, качели), обустроят газоны и пересадят существующую живую изгородь. Кафе, которое находится на этом участке, планируют снести, если такое решение поддержит суд.

Второй этап благоустройства затронет участок от улицы Навигационной до сквера Мебелева. Там есть цветочные павильоны и ряд других временных объектов. Их хотят снести, сообщили в администрации города . Как вариант сейчас рассматривается возможность предоставления предпринимателям мест в едином комплексе временных сооружений в районе дома № 166 на Красрабе.

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Красраб у Предмостной расширят до трех полос

Проектирование закончится в следующем году. Далее дело за выкупом земли.