Красноярские власти подбирают подрядчиков для благоустройства скверов в 2023

Пресс-служба сообщает, что мэрия приступила к отбору подрядчиков для благоустройства общественных пространств Красноярска в 2023.

Напомним, что благоустройство будет финансироваться по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

На текущий момент мэрия объявила торги по трем лотам:

Продолжение благоустройства сквера на ул. 9 Мая — Водопьянова оценили в 38 млн рублей.

Продолжение благоустройства пространства «Зеленый берег» вдоль пр. Ульяновский и создание набережной р. Качи в Железнодорожном районе идут одним лотом стоимостью 86 млн рублей.

Сквер на ул. Ладо Кецховели, стоимость работ предварительно оценили в 9,9 млн рублей. Вместо заброшенной автостоянки подрядчик должен будет обустроить комфортный сквер. По просьбам жителей, предусмотрено обустройство новых дорожек с разным типом покрытия, устройство освещения и озеленение.

После окончания подготовки ПСД начнется поиск подрядчиков на еще четыре объекта:

променад вдоль пр. Красраб, в районе стелы «Кандальный путь»

сквер «Сибсталь»

«Цветочный квартал» (на месте снесенных павильонов у Центрального рынка)

сквер Юбилейный (напротив магазина «Баджей» по дороге к учреждениям ФМБА).

Все работы подрядчики должны будут начать в апреле 2023.

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