Красноярские власти подбирают подрядчиков для благоустройства скверов в 2023
Пресс-служба сообщает, что мэрия приступила к отбору подрядчиков для благоустройства общественных пространств Красноярска в 2023.
Напомним, что благоустройство будет финансироваться по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
На текущий момент мэрия объявила торги по трем лотам:
- Продолжение благоустройства сквера на ул. 9 Мая — Водопьянова оценили в 38 млн рублей.
- Продолжение благоустройства пространства «Зеленый берег» вдоль пр. Ульяновский и создание набережной р. Качи в Железнодорожном районе идут одним лотом стоимостью 86 млн рублей.
- Сквер на ул. Ладо Кецховели, стоимость работ предварительно оценили в 9,9 млн рублей. Вместо заброшенной автостоянки подрядчик должен будет обустроить комфортный сквер. По просьбам жителей, предусмотрено обустройство новых дорожек с разным типом покрытия, устройство освещения и озеленение.
После окончания подготовки ПСД начнется поиск подрядчиков на еще четыре объекта:
- променад вдоль пр. Красраб, в районе стелы «Кандальный путь»
- сквер «Сибсталь»
- «Цветочный квартал» (на месте снесенных павильонов у Центрального рынка)
- сквер Юбилейный (напротив магазина «Баджей» по дороге к учреждениям ФМБА).
Все работы подрядчики должны будут начать в апреле 2023.
Читайте далее
-
В центре Красноярска появится сквер с площадкой под ярмарки
В Красноярске в ближайшее время начнут искать подрядчика для обустройства нового сквера. «Цветочный квартал» появится на пересечении улиц Диктатуры Пролетариата и Республики.14.12.2022Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске открылись круглосуточные елочные базары
Первыми в Красноярске заработали елочные базары в Центральном районе. Купить елки можно будет в трех точках. Предприниматели будут продавать ели до 31 декабря.13.12.2022Новости ДККрасноярск
-
Главная елка Красноярска откроется 25 декабря
В Татышев-парке рассказали, когда зажгутся огни на главной елки города. Официальное открытие запланировано на 25 декабря в 19:00.12.12.2022Новости ДККрасноярск
-
Фарватер комфортного отдыха
Урбанисты частенько отмечают, что уникальность городской среды Красноярска во многом определяется его природным ландшафтом.05.12.2022Новости ДККрасноярск