В центре Красноярска появится сквер с площадкой под ярмарки

В Красноярске в ближайшее время начнут искать подрядчика для обустройства нового сквера. «Цветочный квартал» появится на пересечении улиц Диктатуры Пролетариата и Республики.

Основной тематикой благоустройства этой территории, по задумке архитекторов, станет агрокультура. Сквер разделят на две части. Бульвар-площадь будет торгово-ярмарочным пространством. Там можно будет покупать продукцию от местных производителей.

В парковой зоне появятся места для отдыха, там высадят деревья: берёзы, разные сорта яблонь, абрикос сибирский, кусты малины и смородины, травянистые растения и сельскохозяйственные культуры. В сквере установят шезлонги, лавочки, сделают брусчатку, оборудуют системы освещения и видеонаблюдения, рассказали в пресс-службе администрации Центрального района.

Напомним, ранее на этой территории располагались павильоны. Несколько лет назад их снесли. А участок пустовал. Было принято решение заявиться с проектом по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». За его благоустройство весной проголосовали 14 тысяч красноярцев. Проект вошел в число победителей.

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