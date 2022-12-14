Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.12
62,76
66,27
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В центре Красноярска появится сквер с площадкой под ярмарки

В центре Красноярска появится сквер с площадкой под ярмарки
Иллюстрация: администрация Красноярска

В Красноярске в ближайшее время начнут искать подрядчика для обустройства нового сквера. «Цветочный квартал» появится на пересечении улиц Диктатуры Пролетариата и Республики.

#НОВОСТИ
Основной тематикой благоустройства этой территории, по задумке архитекторов, станет агрокультура. Сквер разделят на две части. Бульвар-площадь будет торгово-ярмарочным пространством. Там можно будет покупать продукцию от местных производителей.
 
В парковой зоне появятся места для отдыха, там высадят деревья: берёзы, разные сорта яблонь, абрикос сибирский, кусты малины и смородины, травянистые растения и сельскохозяйственные культуры. В сквере установят шезлонги, лавочки, сделают брусчатку, оборудуют системы освещения и видеонаблюдения, рассказали в пресс-службе администрации Центрального района. 
 
В центре Красноярска появится сквер с площадкой под ярмарки 1
 
Напомним, ранее на этой территории располагались павильоны. Несколько лет назад их снесли. А участок пустовал. Было принято решение заявиться с проектом по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». За его благоустройство весной проголосовали 14 тысяч красноярцев. Проект вошел в число победителей.
 
Читайте также: 
 
В Советском районе Красноярска построят смотровую площадку
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидают на третьей неделе декабря морозы до -35Красноярск ожидают на третьей неделе декабря морозы до -35
  • Ресторатора Владимира Владимирова не выпустили из России на ЧМ по футболу в КатареРесторатора Владимира Владимирова не выпустили из России на ЧМ по футболу в Катаре
  • Красноярский край обогнал по урожайности зерновых и рапса Сибирь и РоссиюКрасноярский край обогнал по урожайности зерновых и рапса Сибирь и Россию
  • В Красноярске появится шоурум сибирских брендовВ Красноярске появится шоурум сибирских брендов
  • Красноярский край стал чемпионом по лесным доходам бюджетаКрасноярский край стал чемпионом по лесным доходам бюджета
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.