В Советском районе Красноярска построят смотровую площадку

Новый объект появится в рамках второго этапа благоустройства сквера вдоль пр. Ульяновский.

В сквере «Зеленый берег», что идет вдоль пр. Ульяновский в Советском районе Красноярска, оборудуют смотровую площадку. Об этом рассказали в администрации района.

Работы будут вестись в рамках второго этапа благоустройства «Зеленого берега», которые запланированы на 2023.

Помимо смотровой площадки в следующем году на набережной высадят живые изгороди и крупномерные деревья.

Первый этап благоустройства «Зеленого берега» завершился в этом году. В сквере оборудовали прогулочные и велосипедные маршруты, смонтировали освещение и систему видеонаблюдения. Также здесь выделили зону тихого отдыха, установили лавки-шезлонги и оборудовали места для пикников.

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В сквере уже устанавливают необходимые информационные конструкции, проводят топографические замеры. Об этом сообщили в администрации Красноярска.

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