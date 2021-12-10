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В Красноярске благоустроят общественные пространства за 125,6 млн

В Красноярске благоустроят общественные пространства за 125,6 млн
Иллюстрация: admkrsk.ru

В Красноярске начинается подготовка к благоустройству пяти общественных пространств, намеченному на 2022 год.

#НОВОСТИ

На портале госзакупок ищутся подрядчики для проведения работ на территории трех скверов и двух набережных.

Всего в 2022 году по нацпроекту благоустроят 8 территорий:

  • сквер на ул. Полтавской, 32;
  • правобережная набережная реки Енисей в районе ДК им. 1 Мая;
  • сквер на ул. Робеспьера, 19;
  • набережная р. Качи (от ул. Вейнбаума до ул. Белинского);
  • сквер на ул. Ак. Павлова, 40-42;
  • сквер на ул. Ак. Киренского, 122;
  • сквер в мкр. Солнечный на пр. Молодежный (3-й этап);
  • бульвар на пр. Ульяновский.

В данный момент объявлены торги на два лота.

Первый включает благоустройство набережной Качи, а также скверов на Робеспьера и Киренского. Начальная цена контракта 67,9 млн рублей.

Второй лот предусматривает проведение работ на набережной за ДК 1 Мая и в сквере на Павлова. Цена 57,7 млн рублей.

К работам подрядные организации должны приступить в апреле 2022 года.

 

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Автор: Петр Савельев
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