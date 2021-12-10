В Красноярске благоустроят общественные пространства за 125,6 млн

В Красноярске начинается подготовка к благоустройству пяти общественных пространств, намеченному на 2022 год.

На портале госзакупок ищутся подрядчики для проведения работ на территории трех скверов и двух набережных.

Всего в 2022 году по нацпроекту благоустроят 8 территорий:

сквер на ул. Полтавской, 32;

правобережная набережная реки Енисей в районе ДК им. 1 Мая;

сквер на ул. Робеспьера, 19;

набережная р. Качи (от ул. Вейнбаума до ул. Белинского);

сквер на ул. Ак. Павлова, 40-42;

сквер на ул. Ак. Киренского, 122;

сквер в мкр. Солнечный на пр. Молодежный (3-й этап);

бульвар на пр. Ульяновский.

В данный момент объявлены торги на два лота.

Первый включает благоустройство набережной Качи, а также скверов на Робеспьера и Киренского. Начальная цена контракта 67,9 млн рублей.

Второй лот предусматривает проведение работ на набережной за ДК 1 Мая и в сквере на Павлова. Цена 57,7 млн рублей.

К работам подрядные организации должны приступить в апреле 2022 года.

Читайте также