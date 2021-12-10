В Красноярске благоустроят общественные пространства за 125,6 млн
В Красноярске начинается подготовка к благоустройству пяти общественных пространств, намеченному на 2022 год.
На портале госзакупок ищутся подрядчики для проведения работ на территории трех скверов и двух набережных.
Всего в 2022 году по нацпроекту благоустроят 8 территорий:
- сквер на ул. Полтавской, 32;
- правобережная набережная реки Енисей в районе ДК им. 1 Мая;
- сквер на ул. Робеспьера, 19;
- набережная р. Качи (от ул. Вейнбаума до ул. Белинского);
- сквер на ул. Ак. Павлова, 40-42;
- сквер на ул. Ак. Киренского, 122;
- сквер в мкр. Солнечный на пр. Молодежный (3-й этап);
- бульвар на пр. Ульяновский.
В данный момент объявлены торги на два лота.
Первый включает благоустройство набережной Качи, а также скверов на Робеспьера и Киренского. Начальная цена контракта 67,9 млн рублей.
Второй лот предусматривает проведение работ на набережной за ДК 1 Мая и в сквере на Павлова. Цена 57,7 млн рублей.
К работам подрядные организации должны приступить в апреле 2022 года.
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