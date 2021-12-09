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На премии «Человек года» назвали главного победителя

На премии «Человек года» назвали главного победителя
Иллюстрация: коллаж ДК

XII церемония вручения премии «Человек года» от издания «Деловой квартал» состоялась 9 декабря. Главную надотраслевую премию получил в 2021 году Василий Попов, генеральный директор ГСК «Арбан»

#НОВОСТИ

Во время торжественного вручения Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске, подчеркнула, что компания «Арбан» импонирует редакции и организаторам тем, что ставит сверхзадачи.

Жилые комплексы с озером и бульваром-променадом, три общественных пространства и самый масштабный паркинг за Уралом...Компании как будто тесно в обычных базнесовых задачах и она постоянно повышает планку», - сказала Юлия Чанчикова.

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Автор: Петр Савельев
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