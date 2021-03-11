Льготную ипотеку в Красноярском крае могут не продлить

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала 24 региона России, где программу льготной ипотеки могут продлить «без негативных эффектов». Красноярского края в перечне нет.

Программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом 15% на покупку жилья в новостройках вводилась как антикризисная мера в пандемию, чтобы поддержать строительную отрасль. В ноябре 2020 программу продлили до июля 2021 года. Как заявила Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям», льготная ипотека оказалась эффективна в качестве антикризисной меры, но ее пора сворачивать. В ряде регионов дополнительный спрос вызвал рост цен на жилье, и это в ЦБ расценивают как негативный эффект.

Однако есть регионы, где спрос еще не восстановился, и там программу можно продлить. Набиуллина назвала 24 субъекта Федерации, в Сибири это всего четыре региона: Новосибирская, Омская и Томская области, а также Республика Алтай. Глава ЦБ также отметила, что не против льготных программ как таковых, но считает, что они должны быть четко таргетированы, как, например, программы для молодых семей или молодых специалистов.

Отметим, о негативных эффектах льготной ипотеки неоднократно говорили эксперты «Делового квартала».

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