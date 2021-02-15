«Гадание на бизнес-гуще»: как прошел первый в 2021 году кросс-консалтинг «ДК»

«Деловой квартал» запустил новый сезон открытых дискуссий-консультаций для бизнеса. В начале года 10 экспертов попытались предсказать, как сложится нынешний год для предпринимателей.

Участники кросс-консалтинга рассказали, какие выводы из прошлого опыта сделал бизнес, какие из них будут актуальны в нынешнем году, наметили тренды 2021-го года и дали советы, как не упустить открывающиеся возможности.

В дискуссии приняли участие:

Елена Бердникова, продюсер и режиссер массовых мероприятий;

Татьяна Бочарова, руководитель Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края;

Михаил Кичайкин, сооснователь и руководитель топливной компании «Олмал»;

Евгений Ковальский, заместитель генерального директора по девелопменту компании «СМ.СИТИ»;

Игорь Мардасов, основатель компании «Сталь-Партнер», эксперт в вопросах бережливого производства;

Олег Наумович, исполнительный директор ООО «Финам-Красноярск»;

Анатолий Фомин, CEO стартап-студии;

Ольга Хренкова, основатель реджио-школы «Маяк»;

Елена Шевчук, начальник отдела развития движения WorldSkills Russia в Красноярском крае, Центр развития профессионального образования;

Наталия Шеходанова, страховой брокер, независимый эксперт в страховании.

Как это было – в видеоверсии.