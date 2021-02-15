«Гадание на бизнес-гуще»: как прошел первый в 2021 году кросс-консалтинг «ДК»
«Деловой квартал» запустил новый сезон открытых дискуссий-консультаций для бизнеса. В начале года 10 экспертов попытались предсказать, как сложится нынешний год для предпринимателей.
Участники кросс-консалтинга рассказали, какие выводы из прошлого опыта сделал бизнес, какие из них будут актуальны в нынешнем году, наметили тренды 2021-го года и дали советы, как не упустить открывающиеся возможности.
В дискуссии приняли участие:
- Елена Бердникова, продюсер и режиссер массовых мероприятий;
- Татьяна Бочарова, руководитель Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края;
- Михаил Кичайкин, сооснователь и руководитель топливной компании «Олмал»;
- Евгений Ковальский, заместитель генерального директора по девелопменту компании «СМ.СИТИ»;
- Игорь Мардасов, основатель компании «Сталь-Партнер», эксперт в вопросах бережливого производства;
- Олег Наумович, исполнительный директор ООО «Финам-Красноярск»;
- Анатолий Фомин, CEO стартап-студии;
- Ольга Хренкова, основатель реджио-школы «Маяк»;
- Елена Шевчук, начальник отдела развития движения WorldSkills Russia в Красноярском крае, Центр развития профессионального образования;
- Наталия Шеходанова, страховой брокер, независимый эксперт в страховании.
Как это было – в видеоверсии.