Человек года - 2021: номинация «Застройщик года»

Новый формат квартальной застройки, высотки премиум-класса и жилье на месте промзоны. «ДК» рассказывает о результатах работы строителей — претендентов на премию «Человек года» в отраслевой номинации.

Впервые в истории вручения премии «Человек года» у номинации «Застройщик» появился соучредитель. Им стала ГСК «Арбан» — в лице генерального директора Василия Попова компания дважды побеждала в этой номинации. Соучредитель привнес в номинацию актуальные смыслы. Наряду с бизнес-показателями, такими как объемы строительства и финансовые результаты, главным критерием выбора победителя станет вклад номинанта в создание комфортной городской среды.

Александр Коропачинский, «СМ.СИТИ» «СМ.СИТИ»

На данный момент «СМ.СИТИ» одновременно развивает 6 строительных проектов в разных районах Красноярска. В общей сложности возводятся 16 домов комфорт-класса жилой площадью 270 тыс. кв. м. Это 4 тыс. квартир, коммерческие помещения и подземный паркинг. До конца 2021 года застройщик сдаст в эксплуатацию 7 домов на 1556 квартир. Это рекордный показатель за все время существования компании на рынке, с 2006 года. В 2021 году построены и сданы первые очереди сити-кварталов — нового формата квартальной застройки и повышенного благоустройства в уже сложившихся городских районах.

Факт: Федеральный рейтинг Единого ресурса застройщиков признал сити-квартал «Александровский» лучшей новостройкой Красноярского края, а сити-квартал «Бограда, 109» — лучшей новостройкой среди среднеэтажных домов в СФО.

Цифра: 64 тыс. керамических плиток размером 5х5 см понадобилось, чтобы создать на фасаде высотной секции сити-квартала «Бограда, 109» мозаичное панно в честь красноярского художника Андрея Поздеева.

Камо Мурадян, «Сибагропромстрой» «Сибагропромстрой»

За период с сентября 2020 года до сентября 2021 года «Сиб-агропром-строй» завершил строительство нескольких объектов в Советском районе Красноярска. Один из них — ЖК «Притяжение»: два многоэтажных жилых дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и инженерным обеспечением. Экспертная комиссия из представителей краевого Минстроя, общественного совета при Стройнадзоре и саморегулируемых организаций строителей назвала этот объект самой комфортной для проживания и удобной в эксплуатации новостройкой. В числе других завершенных проектов — ЖК «Новая Панорама» (два многоэтажных жилых дома) и региональный оптово-распределительный центр «АГРО-ТЕРМИНАЛ». Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов — 99,1 тыс. кв. м, складских помещений — 19,9 тыс. кв. м. Флагманский проект «САПС» на сегодня — ЖК «Метрополис», который будет состоять из двух башен, объединенных трех-этажным торговым центром. Объект возводится напротив МВДЦ «Сибирь».

Факт: «Сибагропромстрой» возводит дома из монолитного железобетона, который производится на собственном заводе компании. Мощность завода — 30 тыс. куб. м в год, что полностью закрывает потребность застройщика.

Цифра: 830 тыс. кв. м — общая площадь зданий, возведенных «САПС» с момента образования компании.

Алексей Петров, специализированный застройщик «Этажи» специализированный застройщик «Этажи»

В 2019 году специализированный застройщик «Этажи» начал реализацию проекта в микрорайоне Мичуринский. ЖК «Апрелевка» состоит из шести 17-этажных домов, общая площадь жилого комплекса — около 50 тыс. кв. м. В 2021 году были сданы первые два дома ЖК на 338 квартир. Третий дом уже введен в эксплуатацию и ожидает заселения. ЖК «Апрелевка» — первый в Красноярске опыт реализации проекта жилого комплекса эконом-класса на основе панельного домостроения с закрытым единым двором, благоустройством комфорт-класса и системой «умного дома».

Факт: В «Апрелевке» нет малогабаритных квартир. Площадь студии — от 35 кв. м, однокомнатных — от 42 «квадратов». Основная часть предложений — двухкомнатные квартиры площадью 53–61 кв. м.

Цифра: Сегодня в СЗ «Этажи» на разных стадиях строительства и проектирования находятся более 70 тыс. кв. м жилой недвижимости в микрорайоне Мичуринский.

Евгений Пуртов, ПСК «Омега» ПСК «Омега»

В декабре 2020 года ПСК «Омега» ввела в эксплуатацию последний, пятый дом жилого комплекса «Перья». Общая площадь дома — 16,4 тыс. кв. м, а площадь всего комплекса с одним из самых впечатляющих в Красноярске видов из окна — более 80 тыс. кв. м. Флагманский проект ПСК «Омега» на сегодня — ЖК «5+». Расположенный в районе Мясокомбината, он будет состоять из двух кварталов — завершение строительства намечено на 2023 год. Общая площадь планируемых к возведению объектов — более 36 тыс. кв. м. В ЖК представлено большое разнообразие планировочных решений квартир от 1 до 4 комнат. Первый корпус второй очереди ЖК «5+» был сдан в марте 2021 года, более чем на полгода раньше запланированного срока. В августе 2021 года застройщик анонсировал еще один проект — 14-этажную высотку бизнес-класса «Высотная плюс» в Октябрьском районе.

Факт: В ноябре 2021 года ПСК «Омега» ввела в эксплуатацию уникальный для России мультикомплекс регбийного клуба «Красный Яр». Более 15 лет застройщик поддерживает регбийную команду в качестве спонсора.

Цифра: Более 3,6 тыс. кв. м — площадь мультикомп-лекса, объект был возведен за 15 месяцев.

Вячеслав Титов, ГСК «Спецстрой»

Группа строительных компаний «Спецстрой» объединяет несколько строительных организаций, каждая из которых является как самостоятельным застройщиком жилых комплексов, так и выполняет функции генеральных подрядчиков. На сегодня ГСК возводит в Красноярске несколько объектов. На финальной стадии находятся два ЖК — «Мичуринские аллеи» (монолитно-кирпичные дома переменной этажности в Ленинском районе) и «Сити-парк 2» в микрорайоне «Тихие Зори».

Факт: В 2021 году застройщик приступил к возведению жилого комплекса Nesterov. 21-этажный монолитно-кирпичный дом премиум-класса строится на Взлетке. Ставка сделана на эргономичные планировки: от студий площадью 41 кв. м до четырехкомнатных квартир площадью 117 кв. м.

Цифра: Более 15 лет ГСК «Спецстрой» работает на строительном рынке Красноярского края.

Мнение эксперта

Василий Попов, генеральный директор ГСК «Арбан» генеральный директор ГСК «Арбан»

— Как дважды победитель в номинации «Застройщик» премии «Человек года», мы решили, что пора уступить дорогу другим компаниям, возможно, открыть новых лидеров. В то же время, выступая как соучредитель номинации, компания привносит в нее новые смыслы. Если раньше основным критерием выбора победителя были объемы строительства, масштабы проектов, измеряемые в площадях, то в этом году мы предложили сделать упор на создание среды счастья, которая формирует новый тип горожан — добрых соседей, осознанных родителей, людей, бережно относящихся к экологии. Наша цель — акцентировать внимание на миссии компаний-застройщиков и их роли в формировании комфортной городской среды.

Подготовила Наталья Повольнова