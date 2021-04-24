Объем «плохой» ипотеки составляет 8,5 млрд рублей в Сибири
Большая часть «просрочки» приходится на Красноярский край и Новосибирскую область. Эксперты отмечают, что агрессивные выдачи в период кризиса могут в будущем привести к массовым дефолтам.
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в первом квартале 2021 года банки выдали жителям Сибири 53,2 тыс. ипотечных кредитов. В большинстве регионов рост составил в среднем 30–33%.
Лидеры по количеству выданных ипотек —
- Новосибирская область 12,4 тыс. шт. (+31%), общей суммой 29,8 млрд рублей
- Красноярский край: 9,9 тыс. шт. (+22%), общей суммой 23,3 млрд рублей.
Больше всего, по информации СРО НАПКА, в первом квартале 2021 года задолжали по ипотекам жители
- Красноярского края (2,4 млрд),
- Новосибирской области (1,8 млрд) и
- Иркутской (1,4 млрд) области.
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