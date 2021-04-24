Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.04
75,08
90,46
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Объем «плохой» ипотеки составляет 8,5 млрд рублей в Сибири

Объем «плохой» ипотеки составляет 8,5 млрд рублей в Сибири
Иллюстрация: yandex

Большая часть «просрочки» приходится на Красноярский край и Новосибирскую область. Эксперты отмечают, что агрессивные выдачи в период кризиса могут в будущем привести к массовым дефолтам.

#НОВОСТИ

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в первом квартале 2021 года банки выдали жителям Сибири 53,2 тыс. ипотечных кредитов. В большинстве регионов рост составил в среднем 30–33%.

Лидеры по количеству выданных ипотек —

  • Новосибирская область 12,4 тыс. шт. (+31%), общей суммой 29,8 млрд рублей
  • Красноярский край: 9,9 тыс. шт. (+22%), общей суммой 23,3 млрд рублей.

Больше всего, по информации СРО НАПКА, в первом квартале 2021 года задолжали по ипотекам жители

  • Красноярского края (2,4 млрд),
  • Новосибирской области (1,8 млрд) и
  • Иркутской (1,4 млрд) области.

По теме

  • Центробанк задумался о «зеленой» ипотеке

    Банк России планирует вывести на рынок новый ипотечный кредит. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, выступая на XVI международном финансовом форуме НФА.

    08.04.2021
    Новости ДК
    Красноярск
  • СБЕР — партнер в бизнесе и навигатор в жизни

    Прошедший год в режиме стресс-теста проверил не только компании, но и целые отрасли и экономику страны на прочность и способность адаптивных решений в меняющейся реальности.

    05.04.2021
    Новости ДК
    Красноярск
  • Льготную ипотеку в Красноярском крае могут не продлить

    Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала 24 региона России, где программу льготной ипотеки могут продлить «без негативных эффектов». Красноярского края в перечне нет.

    11.03.2021
    Новости ДК
    Красноярск
  • Василий Попов: АРБАН сегодня и завтра

    В 2020 году строительная компания АРБАН собрала, пожалуй, все отраслевые федеральные награды, а ее руководитель Василий Попов дважды поднимался на сцену церемонии «Человек года» за заслуженной премией

     
  •  

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярские «Светофоры» заработают в Санкт-ПетербургеКрасноярские «Светофоры» заработают в Санкт-Петербурге
  • «На майские к пирамидам» — из Красноярска стартуют прямые рейсы в Египет«На майские к пирамидам» — из Красноярска стартуют прямые рейсы в Египет
  • В Красноярске построят новую кольцевую развязкуВ Красноярске построят новую кольцевую развязку
  • Проблему кадровой дискриминации старшего поколения обсудили в КрасноярскеПроблему кадровой дискриминации старшего поколения обсудили в Красноярске
  • Реконструкция самой мощной в Сибири электроподстанции обойдется в миллиард рублейРеконструкция самой мощной в Сибири электроподстанции обойдется в миллиард рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.