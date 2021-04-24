Объем «плохой» ипотеки составляет 8,5 млрд рублей в Сибири

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Большая часть «просрочки» приходится на Красноярский край и Новосибирскую область. Эксперты отмечают, что агрессивные выдачи в период кризиса могут в будущем привести к массовым дефолтам.