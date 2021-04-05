СБЕР — партнер в бизнесе и навигатор в жизни

Прошедший год в режиме стресс-теста проверил не только компании, но и целые отрасли и экономику страны на прочность и способность адаптивных решений в меняющейся реальности.

Однако выход из зоны комфорта в то же время самая оптимальная ситуация для перехода на новый качественный уровень. Именно этот сценарий был реализован в Сбере.

Формирование и принятие новой стратегии развития до 2023 года, реализация проектов по цифровизации региона, рост экосистемы — эти и другие направления укрепили позицию Сбера как лидера рынка, создающего комфортную и безопасную городскую среду, удобную для населения и предпринимательского сообщества.

Опора для бизнеса и населения

Не самые простые времена переживали предприниматели в 2020 году. Бизнес искал новые подходы для сохранения предприятий на плаву и штата в полном составе. Сбер одним из первых включился в группу поддержки, участвовал во всех ключевых государственных антикризисных программах, многие из них дополнил собственными предложениями. Предприниматели региона активно обращались за услугой реструктуризации кредитов. По итогам 2020 года банк в Красноярском крае одобрил более 2 тыс. обращений. Одной из самых популярных государственных программ поддержки бизнеса стало кредитование под 2 %. Таких кредитов было выдано на сумму 7,2 млрд рублей. По программе кредитов под 0 % на зарплату выдано более 1,1 млрд рублей. Не самые простые времена переживали предприниматели в 2020 году. Бизнес искал новые подходы для сохранения предприятий на плаву и штата в полном составе. Сбер одним из первых включился в группу поддержки, участвовал во всех ключевых государственных антикризисных программах, многие из них дополнил собственными предложениями. Предприниматели региона активно обращались за услугой реструктуризации кредитов. По итогам 2020 года банк в Красноярском крае одобрил более 2 тыс. обращений. Одной из самых популярных государственных программ поддержки бизнеса стало кредитование под 2 %. Таких кредитов было выдано на сумму 7,2 млрд рублей. По программе кредитов под 0 % на зарплату выдано более 1,1 млрд рублей.

Строить не только бизнес, но и собственное жилье, помогал Сбер в 2020-м. В прошедшем году ипотека показала рекордные цифры, средние ставки заметно снизились, появились очень выгодные для клиентов программы поддержки.

В 2020 году количество выданных жилищных кредитов составило более 20 тыс. В сравнении: в 2019 году эта цифра составила более 14 тыс. Если говорить о среднем ипотечном чеке в Сбере, то в 2020 году этот показатель превысил 2000 млн.

Жизнь в стиле «СберПрайм»

Пандемия и сопутствующие ей ограничения потребовали от всех участников рынка кардинально перестроить бизнес и предоставить полный доступ к своим услугам в режиме онлайн. Развитие экосистемы помогло преодолеть непростой 2020 год и в короткие сроки предложить клиентам и не клиентам Сбера новые сервисы и продукты.

Сегодня экосистема насчитывает порядка 60 компаний, работа которых направлена на то, чтобы бесшовно, быстро и удобно удовлетворять не только финансовые, но и жизненные потребности людей. Сбер присутствует практически во всех сферах: развлечение, доставка еды, такси, мобильная связь, телемедицина и многое другое. К примеру, «СберМаркет» — сервис доставки продуктов из супермаркетов — показал рост онлайн-заказов в Красноярске в 2,8 раза по сравнению с предыдущим годом. Средняя стоимость продуктовой корзины составила 2760 рублей. Клиентами «Сбермобайл» в регионе являются уже более 53 тыс. человек.

Развитие экосистемы продолжается, и Сбер презентует новые продукты, такие как подписка «СберПрайм». Оформив ее, клиент получает доступ сразу к 9 сервисам. При использовании пакета, входящего в подписку, экономия составляет до 14 тыс. рублей в год. Кроме того, единая экосистема снимает необходимость помнить логины и пароли от разных платформ. «СберID» становится единым ключом от тысячи замков. Авторизация в приложениях происходит в один клик.

Подписка открывает доступ в онлайн-кинотеатр «Окко» с коллекцией из 20 тыс. фильмов и сериалов, а также дает 15-процентную скидку на новинки кино. Любителям музыки доступен музыкальный сервис «СберЗвук», позволяющий слушать музыку и подкасты без рекламных пауз. Кроме того, благодаря подписке заказ продуктов через «СберМаркет» дает бонус — оплачивать услуги самой доставки не надо. Также «СберПрайм» дает возможность получить приятные скидки в Delivery club. Для тех, кто пользуется такси, цена снижается на 10 % на все поездки с «Ситимобил». Дополнительный бонус — СБЕР ЕАПТЕКА с бесплатной доставкой для подписавшихся на «СберПрайм». На данный момент в Красноярске доступен самовывоз из 13 партнерских аптек при заказе через сайт или мобильное приложение СБЕР ЕАПТЕКИ. Первая аптека в Красноярске будет открыта в 3-м квартале 2021 года.

Есть в экосистеме и медиаприставка SberPortal — умный дисплей с AI-камерой и премиальной акустикой. А также умная ТВ-приставка SberBox, с помощью которой можно заказать еду, запустить фильм из онлайн-кинотеатра, играть в игры, слушать песни и аудиокниги.

Сервисы большого города

Экосистема помогает и городу, и бизнесу. В 2020 году Сбер в Сибири заключил более 700 сделок с корпоративными клиентами крупного и среднего бизнеса: это сервисы по оптимизации электронного документооборота и программного обеспечения, облачная платформа SberCloud, обучающие программы и многое другое.

Прошедший год был богат на цифровые проекты и решения сразу в нескольких областях. Сбер запустил целый ряд технологичных сервисов, которые позволяют экономить время врачей, что в конечном счете конвертируется в возможность принять больше пациентов и спасти больше жизней. Так, в Красноярске успешно применяется комплексное телемедицинское решение от «СберЗдоровье», позволяющее проводить консультации в режиме онлайн. Консультацию доктора здесь можно получить как дистанционно, так и очно. Особенно сервис полезен тем, у кого нет времени ходить по врачам, тем, кто находится в командировках и поездках.

Также Сбер внедрил технологию по анализу снимков КТ при помощи искусственного интеллекта. Благодаря заключенному с министерством здравоохранения Красноярского края соглашению система искусственного интеллекта анализирует данные для определения тяжести заболевания госпитализированных больных.

«СберЛогистика» — это еще один сервис для населения, который начал активно работать в Красноярске. Теперь отправлять и получать посылки можно прямо в офисах Сбера. Уже 14 отделений оборудованы специальными постаматами.

Ряд проектов начал работу в образовательной сфере. В регионе к обучающей платформе Сбера уже подключены учащиеся 5–9-х классов 79 школ. В этом году Сбер произвел запуск кампусных проектов с системой распознавания лиц в крупных вузах региона. В нескольких школах Красноярска уже активно работает карта школьника, разработанная Сбером совместно с партнерами.

С правительством региона Сбер заключил соглашение, которое предусматривает цифровизацию приоритетных отраслей экономики, медицины и социальной сферы. В этом году возможность оплатить проезд в транспорте по банковской карте появилась у жителей Норильска, Ачинска, Дивногорска и Канска.

ESG-философия

В деловых кругах набирает популярность подход, связанный с учетом в процессе принятия решений так называемых ESG-факторов (Environmental, Social and corporate Governance), т. е. социальных, экологических и этических принципов ведения бизнеса и корпоративного управления. Для Сбера такой подход включает и «зеленое» финансирование, и управление соответствующими рисками, и вопросы, связанные с минимизацией собственного воздействия на окружающую среду, инклюзивность и многое другое. Следуя принципам «зеленой» философии, Сбер увеличивает количество зеленых насаждений в стране. Наиболее заметная и знаковая акция по высадке деревьев приурочена к «Зеленому марафону» Сбербанка, который состоится в июне 2021 года, куда приглашаются все жители и гости Красноярска.