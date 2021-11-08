Эффект «Арбан»: уникальное благоустройство вышло за границы жилых комплексов

Много лет золотыми эталонами ГСК «Арбан» было строительство из натурального кирпича, подземный паркинг, безопасность, особый подход к организации пространства закрытых дворов.

Но похоже, компания вышла на новый уровень и теперь «среда счастья» — особая атмосфера, создаваемая застройщиком для жителей комплексов, — распространяется на общегородские территории, находящиеся за пределами жилых домов.

Пространственное мышление

Создание общественных пространств — общемировой тренд, который во многом определяет качество жизни в современном мегаполисе. И лучшие города мира буквально прошиты скверами, парками, променадами, территориями креативного благоустройства. Красноярск тоже пошел по этому пути. Мэр города Сергей Ерёмин в интервью «ДК» заявил, что «общественные пространства становятся философией Красноярска». Однако одномоментно наполнить город интересными пешеходными зонами сложно. Тем более что пока еще существует диспаритет благоустройства: лидирует центр.

То, что тренд реализуется не так быстро, как хотелось бы, частично объясняется тем, что заказчиком создания общественных пространств выступает городской бюджет. Для того чтобы Красноярск двигался по пути современных направлений городского благоустройства быстрее, нужна частная инициатива. Только так город наполнится новыми магнитами притяжения людей, современными рекреационными зонами пропорционально, во всех районах краевого центра. Отметим, опросы общественного мнения, проведенного администрацией Красноярска весной 2021 года, показали: одной из проблем города люди считают отсутствие скверов и парков в шаговой доступности.

Ритм жизни современного горожанина с течением времени становится все стремительней. Выкроить время на прогулку всей семьей или с друзьями становится все сложней, особенно в будни. Но ситуация кардинально меняется, если место для прогулок находится в шаговой доступности от дома. Именно такой вектор развития компании мы задаем на ближайшие годы: создавать тематические общественные пространства в непосредственной близости от наших жилых комплексов», — комментирует директор по продажам и маркетингу ГСК «Арбан» Ирина Одинец.

«Арбан» стал первым в Красноярске застройщиком, который решил выйти за рамки жилых комплексов и строить новые сценарии жизни не только для своих новоселов, но и для всех жителей. Это частная инициатива бизнеса, считающего, что город — наш общий дом, и в этом доме должно быть комфортно и интересно жить, так же, как в домах «Арбан».

Василий Попов, генеральный директор ГСК «Арбан»:

— 2021 год стал для «Арбан» выходом на новый уровень понимания миссии компании. Мы в третий раз получили награды премии Urban Awards. Микрорайон SCANDIS победил в номинации «Лучший регио-нальный жилой комплекс комфорт-класса в СибФО». Перед этим мы пригласили к нам жюри — посмотреть природные дворы жилого комплекса. И эксперты были поражены идеями архитекторов и стремлением команды «Арбан» сделать Красноярск лучше. Еще в начале пути компании мы осознали, что нам неинтересно строить бездушные квадратные метры, и мы хотим оставить свой след на земле. Так мы начали создавать особый жизненный уклад, если хотите, особый мир для жителей наших домов. Но жилые комплексы «Арбан» построены в Красноярске. И мы готовы инвестировать в городскую среду. Я отношусь к этой истории как к очень осознанной благотворительности. Более того, к такому пониманию своей миссии, на мой взгляд, должен прийти любой продвинутый бизнес. Если кто-то из застройщиков последует нашему примеру, выиграет город и его жители, выиграем все мы.

Перетекая в парк

Первым проектом компании по созданию общественного пространства за пределами жилого комплекса стал променад «Бульвар цветов» возле одноименного жилого комплекса в Покровке. Там же, неподалеку, застройщиком создается открытое спортивное активити-пространство. В начале сентября «Арбан» также презентовал проект будущего сквера на улице Молокова. Будущий сквер расположится в самом центре Взлетки, на пересечении ул. Молокова и Авиаторов, рядом со строящимся микрорайоном Scandis Ozero. Площадь территории — чуть более 12 тыс. кв. м, ширина сквера — 50 м, длина — более 245 м. Современное общественное пространство на Взлетке будет построено на средства застройщика, несмотря на то что эта земля принадлежит городу. Девелопер планирует завершить строительство в 2024 году. Первым проектом компании по созданию общественного пространства за пределами жилого комплекса стал променад «Бульвар цветов» возле одноименного жилого комплекса в Покровке. Там же, неподалеку, застройщиком создается открытое спортивное активити-пространство. В начале сентября «Арбан» также презентовал проект будущего сквера на улице Молокова. Будущий сквер расположится в самом центре Взлетки, на пересечении ул. Молокова и Авиаторов, рядом со строящимся микрорайоном Scandis Ozero. Площадь территории — чуть более 12 тыс. кв. м, ширина сквера — 50 м, длина — более 245 м. Современное общественное пространство на Взлетке будет построено на средства застройщика, несмотря на то что эта земля принадлежит городу. Девелопер планирует завершить строительство в 2024 году.

«Арбан» нередко задают вопрос: зачем так много вкладывать в благоустройство дворов? Компания вывела это направление в Красноярске на новый уровень. Дворы жилых комплексов компании — это особый мир. Каждый новый проект еще более интересный, буквально поражающий воображение: домик на дереве, рукотворное озеро, пешеходные фонтаны, лужайка для грудничков, палатка для путешественников… В компании отвечают на этот вопрос так: «Мы не продаем квартиры, мы продаем среду счастья, мы продюсируем сценарии наполненной, интересной, осознанной жизни семей в домах «Арбан». Выход за рамки жилого комплекса, благоустройство парков и скверов, находящихся в шаговой доступности, — миссия компании в развитии.

В современном строительстве жилых домов есть два подхода — квартальная застройка и закрытые комплексы. В первом случае есть минусы, связанные с тем, что дворы домов очень небольшие по площади и благоустроены по минимуму. Считается, что жители кварталов должны пользоваться всей территорией застройки. Межквартальные улицы, межквартальные общественные пространства… Однако любой жилой квартал — это открытая территория. Рестораны, кафе, спортивные студии и салоны красоты, медцентры и бутики привлекают аудиторию со всего города. О какой-то приватности говорить не приходится. То есть остается тихий отдых — в своем дворе, где не особо разгуляешься. Второй подход — строительство закрытых жилых комплексов — тоже имеет минус: выходя из дома и закрытого двора, где поместился целый мир, неизбежно оказываешься в городской среде, которая не всегда радует. Выход есть: менять к лучшему город. Сначала ту его часть, которая близка к жилой застройке «Арбан», а затем… У компании всегда были лидерские амбиции, так что впереди проекты, которые нас еще удивят.

На семи холмах

Но вернемся к скверу на Молокова. Он станет любимым местом времяпрепровождения взрослых и детей, ведь здесь будет все: от спортивных и детских игровых комплексов с батутами и велодорожками, уютных зон отдыха и уединения до амфитеатра.

Основной геопластический прием, использованный при проектировании сквера, — это холмы разной высотности. Между сквером и улицей Молокова будут сформированы возвышенности до 4 м.

На них застройщик высадит хвойные и лиственные деревья. Все вместе они создадут природный барьер, который будет защищать территорию сквера от грязи и шума со стороны дороги.

Внутри самого сквера будут расположены малые и средние холмы. Они сформируют причудливое камерное пространство и отделят разновозрастные зоны сквера друг от друга. Холмы будут засажены злаками и травянистыми многолетними растениями разной расцветки, что создаст неповторимый ландшафтный узор и эстетическое пространство для прогулок.

В центральной части сквера расположится амфитеатр и круглая сцена. В теплые летние вечера здесь можно организовывать выступления музыкальных групп или представления под открытым небом. В сквере разместятся несколько игровых зон для детей разного возраста. Изюминкой станет игровой комплекс высотой около 10 м с двумя башнями, переходами и горками. Он будет единственным в своем роде в Красноярске. Пока ребята будут резвиться на детских площадках, родители смогут комфортно расположиться рядом: около каждой детской зоны запроектировано множество скамеек. Общая площадь детских площадок — более 800 кв. м.

Дополняют благоустройство сквера перголы с подвесными качелями, площадка для выгула небольших собак, уличные тренажеры, велопарковки, батуты, резиновые кочки, песочница, шезлонги, урны. Вся территория пронизана сетью пешеходных путей и закольцованной велодорожкой общей протяженностью около 1400 м.