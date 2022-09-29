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На правобережье Красноярска появятся еще три спортивные и детские площадки

На правобережье Красноярска появятся еще три спортивные и детские площадки
Иллюстрация: мэрия Красноярска

В Кировском районе Красноярска в следующем году реализуют еще три проекта по благоустройству скверов. С инициативой выступили жители, их проекты получили одобрение.

#НОВОСТИ
Новые общественные пространства появятся на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Так, около домов № 88а и № 90а разместится сквер «Тотем». Там установят детскую площадку с качелями и песочницей, спортивный комплекс, площадку для выгула собак, посадят кустарники и сделают новое освещение. Благоустройство оценивается в 5,2 млн рублей.
 
Напротив жилых домов №№ 154/1 и 154/2 на Красрабе разместится детско-спортивная площадка «ЗатонЧик». Там поставят качели и балансир, хижину рыбака с горкой и песочницу «Корабль», игровой элемент «Морской бой», уличные диваны и урны, сделают живую изгородь. Этот проект оценивается в 2,8 млн рублей. 
 
Благоустроят двор и жители дома № 91. Там появится большой спортивный комплекс для занятий волейболом, баскетболом и  футболом. Реализация этого проекта потребует чуть более 4,1 млн рублей.
 
Для реализации проектов жители сначала разработали эскизы, затем подали заявку на участие в конкурсе и презентовали идеи комиссии. По условиям программы, из бюджета города оплачивают до 99 % стоимости работ победителей.
 
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Автор: Петр Савельев
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