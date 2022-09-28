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В Красноярске на Ярыгинской набережной сделали большую парковку

В Красноярске на Ярыгинской набережной сделали большую парковку
Иллюстрация: Красгорпарк

Парковка для машин появилась на Ярыгинской набережной. Она рассчитана на 150 мест, сообщили DK.RU в Красгорпарке.

#НОВОСТИ
Кроме парковки в этом сезоне на участке в районе улиц Гладкова, 18 и Судостроительной, 177 сделали дорожки для пешеходов и закладные для опор освещения. Сами опоры и освещение появятся в следующем сезоне. Там же убрали заброшенные подвалы и вывезли мусор.
 
Ранее директор МАУ «Красгорпарк» Сергей Ганжин сообщал, что обустройство парковки парковки — одна из приоритетных задач, так как многие горожане приезжают на набережную на личном транспорте.
 
Благоустройство Ярыгинской набережной началось в 2019 году. За эти годы там появились разные зоны отдыха, детские площадки, спортивные городки, беговые и велосипедные дорожки.
 
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Автор: Петр Савельев
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