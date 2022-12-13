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В Красноярске открылись круглосуточные елочные базары

В Красноярске открылись круглосуточные елочные базары
Иллюстрация: Администрация Красноярска

Первыми в Красноярске заработали елочные базары в Центральном районе. Купить елки можно будет в трех точках. Предприниматели будут продавать ели до 31 декабря.

#НОВОСТИ
Сейчас торговые ряды работают на пересечении улиц Диктатуры Пролетариата и Республики и на улице Обороны за мостом через реку Кача. В ближайшее время начнет работу и ёлочный базар на улице Шахтёров, 51. Одним из условий выдачи разрешения на продажу елей предпринимателям было заключение договора на вывоз твёрдых коммунальных отходов.
 
В пресс-службе администрации Центрального района рассказали, что елочные базары работают круглосуточно. Закроются торговые ряды 31 декабря в 20:00. 
 
Всего в этом году будет открыто 42 елочных базара в каждом районе Красноярска. С 15 декабря купить елку можно будет в точках продаж в Кировском, Свердловском и Ленинском районах.​​ С 16 декабря елочные базары откроются в Советском районе. А 20 декабря начнутся продажи елок в Железнодорожном районе. 
 
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Автор: Петр Савельев
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