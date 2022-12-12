Главная елка Красноярска откроется 25 декабря

В Татышев-парке рассказали, когда зажгутся огни на главной елки города. Официальное открытие запланировано на 25 декабря в 19:00.

Мероприятие пройдет без масштабных празднований. Огни на елке зажжет лев, который является символом города.

Вокруг елки расположится ледовый городок. Он должен быть готов к 24 декабря. Сейчас также готовят каток и лыжную трассу. О дате открытия этих объектов сообщат позднее.

Напомним, главная елка находится неподалеку от Октябрьского моста . Туда она переехала в 2015. Ее высота составляет 55 метров. Сейчас специалисты подключают электрооборудование и настраивают иллюминацию. Елка должна быть полностью готова до 20 декабря.

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