В Красноярске на острове Татышев за 16 млн рублей установят главную елку города
В Красноярске прошли торги по выбору подрядчика для установки главной елки города. По традиции она разместится на острове Татышев рядом с Октябрьским мостом.
В Красноярске ищут подрядчика на монтаж главной ёлки
Главная елка краевого центра будет располагаться на острове Татышеве, — подробные требования размещены в документации на сайте Госзакупок.
Красноярский капитал: панорама городских изменений
Капитал города — это прежде всего инвестиции в настоящее и будущее его жителей. Это позитивные изменения, которые воплощаются в конкретных проектах, что мы видим здесь и сейчас.
В Красноярске на острове Татышев появятся новые спортивные зоны
В красноярском Татышев-парке готовятся объявить конкурс на проектирование новых спортивных зон, рассказали в Красспорте.