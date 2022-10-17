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В Красноярске на острове Татышев за 16 млн рублей установят главную елку города

В Красноярске на острове Татышев за 16 млн рублей установят главную елку города
Иллюстрация: Татышев-парк

В Красноярске прошли торги по выбору подрядчика для установки главной елки города. По традиции она разместится на острове Татышев рядом с Октябрьским мостом.

#НОВОСТИ
На торги заявилась только компания «СТД». С ней планируют заключить контракт. Стоимость работ составит 16 млн рублей.
 
Елка появится в Татышев-парке до 20 декабря и простоит там до конца февраля. Ее высота составит 55 метров. На ней появятся украшения, шары и светодиодное освещение.
 
Напомним, долгие годы главная елка города размещалась на Театральной площади. Но с 2015 года локация поменялась. С тех пор ее ставят на острове Татышев.
 
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Автор: Петр Савельев
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