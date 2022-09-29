Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.09
58,17
55,99
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске на острове Татышев появятся новые спортивные зоны

В Красноярске на острове Татышев появятся новые спортивные зоны
Иллюстрация: Красспорт

В красноярском Татышев-парке готовятся объявить конкурс на проектирование новых спортивных зон, рассказали в Красспорте.

#НОВОСТИ
На острове появятся беговой трек с 8 индивидуальными дорожками, бассейн размером 12 на 25 метров, трибуны и уличные тренажеры. Пока будут готовить проект, а уже затем определятся с финансированием и точными сроками реализации проекта.
 
Все объекты должны вписаться в существующий ландшафт, чтобы остров оставался зеленым, отметили в Красспорте
 
Ранее DK.RU писал, что до конца этого года на острове появится  в западной части благоустроят озеро «Любовь». 
 
Читайте также:

В Татышев-парке снова открылось кафе со здоровой пищей для сусликов

В этом году паб для маленьких жителей парка обновился: крышу обновленного кафе украшают резьба по дереву и рельеф, напоминающий шишку — символ предстоящей осени.

В Красноярске осветят остров Отдыха

Уличное освещение появится на участке от центра «Спортэкс» до дамбы на Абаканской протоке. До конца осени на этом участке появится 31 опора, на каждой разместят светодиодные светильники.

«Любовь» на Татышеве благоустроят в этом году

Проектировщика нашли еще весной и теперь приступают к реализации проекта.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский край осенью ждет аномальное теплоКрасноярский край осенью ждет аномальное тепло
  • В красноярский ТРЦ «Планета» зашел еще один одежный ритейлерВ красноярский ТРЦ «Планета» зашел еще один одежный ритейлер
  • В Красноярске пройдут съемки сериала «Первый отдел»В Красноярске пройдут съемки сериала «Первый отдел»
  • В Красноярском крае построили больше 900 тысяч «квадратов» жильяВ Красноярском крае построили больше 900 тысяч «квадратов» жилья
  • Глава Манского района заявил об отставкеГлава Манского района заявил об отставке
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.