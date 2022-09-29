В Красноярске на острове Татышев появятся новые спортивные зоны

В красноярском Татышев-парке готовятся объявить конкурс на проектирование новых спортивных зон, рассказали в Красспорте.

На острове появятся беговой трек с 8 индивидуальными дорожками, бассейн размером 12 на 25 метров, трибуны и уличные тренажеры. Пока будут готовить проект, а уже затем определятся с финансированием и точными сроками реализации проекта.

Все объекты должны вписаться в существующий ландшафт, чтобы остров оставался зеленым, отметили в Красспорте

Ранее DK.RU писал , что до конца этого года на острове появится в западной части благоустроят озеро «Любовь».

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В Красноярске осветят остров Отдыха

Уличное освещение появится на участке от центра «Спортэкс» до дамбы на Абаканской протоке. До конца осени на этом участке появится 31 опора, на каждой разместят светодиодные светильники.

«Любовь» на Татышеве благоустроят в этом году

Проектировщика нашли еще весной и теперь приступают к реализации проекта.