В Татышев-парке снова открылось кафе со здоровой пищей для сусликов

В этом году паб для маленьких жителей парка обновился: крышу обновленного кафе украшают резьба по дереву и рельеф, напоминающий шишку — символ предстоящей осени.

Каждый красноярец может пополнить «СусликПаб» — список разрешенных для грызунов угощений можно увидеть прямо на крышке паба.

При этом в МАУ «Центр спортивных сооружений» отметили, что в «заведении» сусликам подают только здоровую пищу.

«„СусликПаб“ появился в 2020 году и в этом году ему исполнилось 3 года! Он прошёл модернизацию и приобрёл новый дизайн. На этот раз крыша паба изображена в виде шишечки, что символизирует наступление предстоящей осени. Такой дизайн будет по душе нашим лесным жителям», — рассказали в учреждении.

Там отметили, что в этом году кафе специально открыли позже обычного, чтобы к холодам у сусликов скопился необходимый запас корма.

Ранее DK.RU сообщал, что в Татышев-парке появится спортивная аллея. Там установят тренажеры и другое спортоборудование для детей и взрослых.

Кроме того, для горожан будет работать пункт проката и площадки для игры в настольный теннис, бадминтон, петанк и городки.

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