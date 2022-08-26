В Татышев-парке снова открылось кафе со здоровой пищей для сусликов
В этом году паб для маленьких жителей парка обновился: крышу обновленного кафе украшают резьба по дереву и рельеф, напоминающий шишку — символ предстоящей осени.
Каждый красноярец может пополнить «СусликПаб» — список разрешенных для грызунов угощений можно увидеть прямо на крышке паба.
При этом в МАУ «Центр спортивных сооружений» отметили, что в «заведении» сусликам подают только здоровую пищу.
«„СусликПаб“ появился в 2020 году и в этом году ему исполнилось 3 года! Он прошёл модернизацию и приобрёл новый дизайн. На этот раз крыша паба изображена в виде шишечки, что символизирует наступление предстоящей осени. Такой дизайн будет по душе нашим лесным жителям», — рассказали в учреждении.
Там отметили, что в этом году кафе специально открыли позже обычного, чтобы к холодам у сусликов скопился необходимый запас корма.
Ранее DK.RU сообщал, что в Татышев-парке появится спортивная аллея. Там установят тренажеры и другое спортоборудование для детей и взрослых.
Кроме того, для горожан будет работать пункт проката и площадки для игры в настольный теннис, бадминтон, петанк и городки.
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