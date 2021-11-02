В Красноярске ищут подрядчика на монтаж главной ёлки

Главная елка краевого центра будет располагаться на острове Татышеве, — подробные требования размещены в документации на сайте Госзакупок.

Стоимость лота 16 млн рублей, на эти средства необходимо забрать конструкцию елки со склада, доставить на место и смонтировать в восточной части острова. Кроме того, подрядчик должен следить за ее сохранностью и исправлять неполадки, и после окончания праздников разобрать и доставить обратно на склад.

Заказчиком выступает «Муниципальное автономное учреждение города Красноярска «Татышев-парк».

Кроме главной елки МАУ объявил еще один тендер — на строительство ледового городка за 7,2 млн рублей. Построить ледовый городок должны не позднее 20 декабря, а демонтировать в период с 25 января по 6 февраля 2022 года.

В общем итоге на монтаж и обслуживание семи елок в районах Красноярска потратят 13,6 млн рублей — чуть меньше, чем на главную.

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