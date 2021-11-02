Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 03.11
71,47
82,95
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске ищут подрядчика на монтаж главной ёлки

В Красноярске ищут подрядчика на монтаж главной ёлки
Иллюстрация: Twitter

Главная елка краевого центра будет располагаться на острове Татышеве, — подробные требования размещены в документации на сайте Госзакупок.

#НОВОСТИ

Стоимость лота 16 млн рублей, на эти средства необходимо забрать конструкцию елки со склада, доставить на место и смонтировать в восточной части острова. Кроме того, подрядчик должен следить за ее сохранностью и исправлять неполадки, и после окончания праздников разобрать и доставить обратно на склад.

Заказчиком выступает «Муниципальное автономное учреждение города Красноярска «Татышев-парк».

Кроме главной елки МАУ объявил еще один тендер — на строительство ледового городка за 7,2 млн рублей. Построить ледовый городок должны не позднее 20 декабря, а демонтировать в период с 25 января по 6 февраля 2022 года.

В общем итоге на монтаж и обслуживание семи елок в районах Красноярска потратят 13,6 млн рублей — чуть меньше, чем на главную.

По теме

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Для более плотного обмена вирусами в красноярских ТРЦ создали очереди на входеДля более плотного обмена вирусами в красноярских ТРЦ создали очереди на входе
  • В Красноярске начали публиковать данные об очередях на вакцинациюВ Красноярске начали публиковать данные об очередях на вакцинацию
  • Аэропорт Сочи ввел дополнительные ограниченияАэропорт Сочи ввел дополнительные ограничения
  • Грузовой хаб «Емельяново» станет частью сети Emirates Sky CargoГрузовой хаб «Емельяново» станет частью сети Emirates Sky Cargo
  • В Красноярске остановили стройку дома в опасном местеВ Красноярске остановили стройку дома в опасном месте
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.