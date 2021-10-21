Праздник к нам приходит: глава Красноярска утвердил программу новогодних мероприятий

Праздничные мероприятия стартуют с 1 декабря. Согласно документу, всего в городе организуют одиннадцать мероприятий. Уже утверждён список ответственных за их проведение и организацию.

Начнется все с конкурса на лучшую карнавальную маску, новогоднюю игрушку и новогоднюю композицию. Он будет проходить с 1 по 18 декабря. Однако пока точно неизвестно, в каком формате, возможно — онланй.

Следующий конкурс, который ждет красноярцев, - «Академия морозиков», он пройдет 10 декабря. Это детский конкурс, в рамках которого каждый ребенок подготовит творческую презентацию новогодней тематики.

Пока его планируют проводить очно, однако это не точно. Возможно, красноярцам придётся участвовать в конкурсе через компьютер.

Самая длинная по времени проведения акция — «Прикоснись к Новому году». В ее рамках городские учреждения культуры выходят на улицу и организуют новогодние подарки и другие творческие сюрпризы для красноярцев.

Акция будет проходить целый месяц — с12 декабря 2021 года по 12 января 2022 года.

В рамках новогодней программы красноярцы также смогут увидеть выставку новогодних игрушек и карнавальных масок, а также посетить открытие новогодних елок. Кром того, мэр города готовит специальное новогоднее поздравление для детей.

Пройдут в городе и два фестиваля — XVI Зимний суриковский фестиваль искусств и IX открытый конкурс-фестиваль снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири».

А в новогоднюю ночь и в Рождество пройдут концерты в Татышев-парке.

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