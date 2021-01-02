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Встать из-за стола: сложное расписание катка на Татышеве

Встать из-за стола: сложное расписание катка на Татышеве
Иллюстрация: Fotovsem.com

Новогодний жор, как и все напасти этого мира, когда-нибудь проходит. Наступает жажда деятельности, ну хотя бы движения. Например, хочется на каток.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Большой, можно сказать, главный красноярский каток — на острове Татышев. Открыли его этой зимой поздно, практически под Новый год. Но все-таки открыли. И сейчас он работает. Но не все так просто. Чтобы попасть на каток, нужно выбрать сеанс и прийти не раньше, чем за 15 минут до его начала. В понедельник каток не работает — это технический день. Первый сеанс стартует в 11.30. Последний в 20.30. Продолжительность каждого — 1 час 15 минут.

Количество билетов на каждый сеанс ограничено, чтобы иметь возможность сохранять социальную дистанцию среди гостей.

РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ

Вторник-воскресенье:

  • 11:30 — 12:45
  • 13:00 — 14:15
  • 14:30 — 15:45
  • 16:00 — 17:15
  • 17:30 — 18:45
  • 19:00 — 20:15
  • 20:30 — 21:45
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