Как будут работать ТРЦ Красноярска в новогодние праздники
В первый день 2021 года большинство ТРЦ будут закрыты. 1 января в Красноярске будет днем торговой «тишины».
В числе неработающих ТРЦ «Комсомолл», «Июнь», «Мега» и ТК «На Свободном». Последний день года некоторые магазины тоже решили сделать сокращенным — не стоит оставлять покупки подарков и продуктов на новогодний стол на последние часы уходящего года.
ТРЦ «Планета» будет работать 1 января с 13:00 до 22:00. С 24 по 30 декабря «О’КЕЙ» перейдет в круглосуточный режим работы, 31 декабря магазин будет открыт с 00:00 до 21:00. 1 января прийти в гипермаркет можно будет с 13:00 до 23:00.
Кафе, рестораны и фуд-корт «Планеты» 31 декабря и 1 января будут работать в режиме доставки заказов или обслуживания навынос.
Напомним, 31 декабря и 1 января согласно указу губернатора, все кафе и рестораны в крае будут закрыты. Им разрешено работать только в режиме доставки и обслуживать посетителей на вынос.
Комментируя ситуацию, губернатор Усс объяснил свое решение тем, что «пить через трубочку наш народ не привык».
Когда вы приходите в ресторан, к концу вечера повышается настроение, хочется потанцевать, сесть к кому-то поближе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Отдыхать с использованием разного рода приятных напитков, одев маску не получается, а через трубочку наш народ пить не привык. Поэтому все-таки было принято решение ограничить работу в вечернее время», — сказал руководитель региона.