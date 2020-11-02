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В Красноярском крае ввели новые карантинные ограничения

В Красноярском крае ввели новые карантинные ограничения
Иллюстрация: pixabay.com

Повышены требования к условиям работы ресторанов и торгово-развлекательных комплексов, а также проведения спортивных мероприятий. Также ужесточен масочный режим.

#НОВОСТИ
Губернатор Красноярского края Александр Усс внес новые изменения в указы о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба регионального правительства.
 
Соответствующие документы подписаны главой края 1 ноября 2020 года, но опубликованы только сегодня. Действовать же они начнут с завтрашнего дня — 3 ноября 2020 года.
 
Так, первый указ вводит запрет на проведение в кафе и ресторанах семейных торжеств — в том числе, свадеб и юбилеев. В торгово-развлекательных центрах посетителям будет запрещен доступ к сети Интернет через беспроводной Wi-Fi. Это нужно для того, чтобы уменьшить число подростков в ТРЦ.
 
Многие из них пользуются недорогими лимитированными пакетами мобильного интернета, поэтому часто приходят в ТРЦ ради того, чтобы воспользоваться бесплатным доступом в Интернет», — пояснили в правительстве.
 
Детей же до 14 лет без родителей не будут пускать в эти комплексы вовсе.
 
В добавление к этому все спортивные мероприятия с завтрашнего дня будут проходить без зрителей, а краевые и муниципальные объекты спорта временно закроются (это не касается частных и федеральных спортивных сооружений). А органы государственной власти в крае будут принимать людей только по записи.
 
Второй указ ужесточил масочный режим — теперь эти средства индивидуальной защиты ну жно носить не только в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, в такси и на остановках, но и на парковках, и в лифтах.
 
Добавим, что на 1 ноября, по данным регионального оперативного штаба по COVID-19, в Красноярском крае зарегистрирован 26 741 заболевший. За сутки выявлено 296 новых инфицированных, выздоровело же 219.
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