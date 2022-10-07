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В Красноярске на острове Отдыха к весне построят лодочную станцию

В Красноярске на острове Отдыха к весне построят лодочную станцию
Иллюстрация: Visitsiberia

К весне 2023 на острове Отдыха в Красноярске появится лодочная станция. Она разместится около Дома спорта имени Дворкина.

#НОВОСТИ
В Туристском информационном центре Красноярского края рассказали, что там установят понтоны для стоянки судов на 120 мест с сервисными колонками, освещение, стойки безопасности, тёплый ангар для круглогодичного хранения судов и ремонтная мастерская. Там же появится плавучая заправочная станция — первая в Красноярске. 
 
В Красноярске на острове Отдыха к весне построят лодочную станцию 1
 
Также планируется благоустроить прилегающую территорию. Построят визит-центр, установят арт-объекты и скамейки, сделают пешеходные дорожки вдоль берега Енисея.
 
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Автор: Петр Савельев
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