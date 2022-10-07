В Красноярске на острове Отдыха к весне построят лодочную станцию

К весне 2023 на острове Отдыха в Красноярске появится лодочная станция. Она разместится около Дома спорта имени Дворкина.

В Туристском информационном центре Красноярского края рассказали, что там установят понтоны для стоянки судов на 120 мест с сервисными колонками, освещение, стойки безопасности, тёплый ангар для круглогодичного хранения судов и ремонтная мастерская. Там же появится плавучая заправочная станция — первая в Красноярске.

Также планируется благоустроить прилегающую территорию. Построят визит-центр, установят арт-объекты и скамейки, сделают пешеходные дорожки вдоль берега Енисея

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В Красноярске осветят остров Отдыха

Уличное освещение появится на участке от центра «Спортэкс» до дамбы на Абаканской протоке. До конца осени на этом участке появится 31 опора, на каждой разместят светодиодные светильники.

Благоустройство площади у Музыкального театра должны завершить к концу августа

Основные благоустроительные работы завершатся к концу лета, останется дождаться уличной мебели и доработать фасад. Об этом сообщил губернатора Красноярского края Александр Усс.