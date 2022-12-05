Фарватер комфортного отдыха

Урбанисты частенько отмечают, что уникальность городской среды Красноярска во многом определяется его природным ландшафтом.

И Енисей здесь не исключение. Новые проекты благоустройства, которые сейчас появляются на берегах реки, помогут раскрыть ее потенциал как места отдыха горожан и туристов.

Береговая зачистка

Несмотря на то что Красноярск расположен на берегах одной из самых полноводных и длинных рек России и мира, формат активного отдыха на воде не так популярен среди красноярцев. В том числе это связано с тем, что в городе нет доступной и современной причальной инфраструктуры. Лодочная станция, которая существовала в Красноярске на острове Отдыха с шестидесятых годов прошлого века, постепенно пришла в запустение и уже не соответствует современным стандартам: оставшиеся здесь лодки были припаркованы на старых деревянных «мостках», которые, по словам самих владельцев, не были безопасными и удобными в использовании. Прилегающая территория и акватория были захламлены мусором и металлоломом, возведенные в 2015 эллинги не всегда использовались по назначению.

В итоге лодочную станцию признали несоответствующей требованиям, которые предъявляются к общим местам отдыха. Летом 2022 на острове Отдыха, со стороны Абаканской протоки закипела работа по реконструкции территории.

Прежде чем приступать к работе, нужно было четко понять какие конструктивные решения здесь будут применяться. Чтобы учесть все самые современные тенденции в плане обустройства подобных мест, мы внимательно изучили опыт других городов (в том числе зарубежных), где такие проекты активно развиваются. Дело в том, что работа в водоохранной зоне требует не только четкой работы со всеми разрешительными документами, но и нетривиальных технических решений, которые и легли в основу того рельефа, который у нас получился, и тех сооружений, которые мы будем здесь возводить, — рассказывает Агата Гавричкова, руководитель Сибирского водно-моторного клуба, который и реализует проект новой лодочной станции.

От причала до сервиса

Будущая лодочная станция займет площадь более 30 тыс. м2, включая акваторию Абаканской протоки. Теперь, вместо устаревших конструкций, здесь появится современная причальная инфраструктура. Ее основой станут понтоны, спроектированные и сделанные, кстати, местной компанией.

Эти конструкции легки в сборке и обслуживании, прочны и надежны, оптимальны для решения поставленных задач, с учетом температурных режимов в нашем регионе и затрат на их производство. Для спуска лодок на воду оборудован слип, соответствующий нормативам. Планируется также установка сервисных колонок, что создаст дополнительные удобства для судовладельцев, — рассказывает Агата.

Большая часть понтонов со стойками безопасности уже установлена. Монтаж остальных с вечерним освещением будет завершен в этом году. После окончания всех работ на лодочной стации в новом навигационном сезоне здесь смогут парковаться 120…130 маломерных судов.

Также в этом году строители планируют ввести в эксплуатацию теплый ангар, в котором красноярцы смогут оставлять на зиму свои лодки и катера для хранения. Строится и ремонтная мастерская. Для работы в ней будут привлечены узкие специалисты в части обслуживания и ремонта лодок. Любой желающий с помощью мастера сможет подготовить технику к зимнему или навигационному периоду, пройти диагностику оборудования или отремонтировать мотор, например.

На станции уже установлена первая в нашем регионе плавучая заправочная станция.

Раньше лодочники заправляли свои суда самостоятельно — грубо говоря, из канистр — и топливо нередко попадало в воду, что загрязняло реку. Теперь же такое будет исключено. Очень важно формировать ответственное отношения к природе в целом и к Енисею, в частности, — говорит Агата.

Притяжение реки

Помимо стоянки маломерных судов, здесь можно будет арендовать лодки и кататься по Абаканской протоке. Она тихая, спокойная. И на ней можно комфортно проводить время. Благодаря золотодобывающей компании «Полюс» у нас появилась возможность не просто оборудовать стоянку для лодок и катеров, а достаточно серьезно заняться благоустройством прилегающей территории и создать целый комплекс — рассказывает Агата Гавричкова.

Проект новой лодочной станции в Красноярске финансово поддержала золотодобывающая компания «Полюс», помогающая в реализации множества различных инициатив в Красноярском крае и не только.

Мы уделяем большое внимание проектам, задающим вектор развития новым формам культуры и расширяющим границы уже существующих. Например, мы поддерживаем туристические инициативы, такие как строительство лестницы на Торгашинском хребте, обновление площадки «Перевал» на Столбах. В прошлом году помогали с установкой информационных аншлагов на Черной сопке, а осенью открыли обновленный Сквер геологов в центре Красноярска. Также проводим собственный театральный конкурс «Полюс. Золотой сезон», фестиваль граффити на набережных Енисея и крупнейший за Уралом полумарафон «Жара». Все эти проекты делают жизнь людей ярче и богаче в плане впечатлений и комфортной среды проживания. Создание новых городских пространств — одно из приоритетных направлений сотрудничества между компанией «Полюс» и руководством Красноярского края. Новая лодочная станция в Красноярске должна задать новую планку в перспективе развития сети причальной инфраструктуры на реке. Путешествия по Енисею должны стать нормой жизни для красноярцев, одним из вариантов комфортного отдыха — поясняет интерес к проекту Никита Смирнов, директор по взаимодействию с государственными органами и лицензионно-разрешительной работе «Полюс Красноярск».

В Сибирском водно-моторном клубе уверены, что появление современной лодочной станции в Красноярске, действительно, поможет сформировать в городе новую культуру отдыха на воде.

В перспективе здесь будут оборудованы прогулочные дорожки вдоль акватории Абаканской протоки, зоны отдыха с лавочками и другими малыми архитектурными формами, визит-центр, клубный дом с точкой общепита, территория будет освещена. И все это — с речной тематикой. Появится даже семиметровый маяк, как арт-объект, им можно будет любоваться со смотровой площадки, которую обустроят на берегу.

Запустить новую лодочную станцию, которая будет называться «Остров», планируют к началу навигационного периода 2023. Однако, по словам Агаты, красноярские судовладельцы уже сейчас интересуются возможностью размещения на ней. Так что станция не только не будет пустовать, но и, вместе с парковой зоной, станет новым местом притяжения красноярцев и туристов, приезжающих в город, — уверена она.

Справка К маломерным судам относятся суда, длина которых не превышает 20 (двадцать) метров, а общее число людей — не больше 12 (двенацать). На конец 2021, по данным ГИМС, в Красноярске было зарегистрировано порядка 8 000 маломерных судов.

Лодочная станция «Остров»

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