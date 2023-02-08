«Поздеев-центру» и хореографическому колледжу в Красноярске нашли подрядчиков

Сдать эти объекты планируют в 2025. Общий объем финансирование составляет около 4,5 млрд рублей.

Заключены контракты на строительство Красноярского хореографического колледжа и Международного центра креативных индустрий «Поздеев центр», сообщили в правительстве Красноярского края.

Оба объекта расположатся на Предмостной площади краевого центра. Хореографический колледж расположится в четырехэтажном здании общей площадью 18 тыс. кв. м. Стоимость строительства — 2,8 млрд рублей. «Поздеев центр» будет пятиэтажным. Его площадь составит 12,4 тыс. кв.м. Объем финансирования — 1,7 млрд рублей.

Оба здания планируют сдать в сентябре 2025.

Также подписан контракт на строительство Национального центра В.П. Астафьева в Овсянке за 357 млн рублей. Его планируют построить уже в этом году.

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