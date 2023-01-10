У лодочной станции на Острове отдыха установили первый арт-объект

В перспективе, помимо общей инфраструктуры и благоустройства, здесь появится еще и маяк.

В Красноярске на Острове отдыха в районе Абаканской протоки появился новый арт-объект — надпись «Остров». Именно так будет называться новая лодочная станция, которую оборудуют в этом месте.

Надпись высотой 2 м. и длиной 12 изготовлена из влагостойкой фанеры и покрашена специальными акриловыми красками. Орнамент имитирует волны реки.

Строительство новой лодочной станции на Острове отдыха началось в июле 2022.. Уже сейчас здесь оборудован теплый охраняемый ангар, в котором владельцы маломерных судов (именно на них рассчитана станция) могут хранить свою технику.

В перспективе здесь появятся морозоустойчивые понтоны для стоянки 120-130 судов, слип для их спуска на воду, ремонтная мастерская, а также первая в регионе плавучая заправочная станция (ее уже тоже смонтировали).

Прилегающую к станции территорию благоустроят, оборудовав прогулочные дорожки, зоны отдыха для гуляющих, визит-центр и клубный дом с точкой общепита. Также здесь появится декоративный семиметровый маяк.

Это уникальный проект для нашего региона. Главная задача — создать современную лодочную станцию на Енисее с удобной и доступной инфраструктурой для горожан, туристов, владельцев маломерных судов, пассажиров речного транспорта, что даст толчок для развития водно-моторного спорта и туризма», — говорят в Сибирском водно-моторном клубе, который и реализует проект.

Все работы по оборудованию новой лодочной станции планируется закончить в мае этого года — как раз к началу навигационного периода.

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