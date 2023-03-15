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Трасса из Красноярска в Хакасию вошла в число самых красивых маршрутов для автопутешествий

Трасса из Красноярска в Хакасию вошла в число самых красивых маршрутов для автопутешествий
Иллюстрация: МТС

В преддверии летнего сезона сервис бронирования отелей МТС Travel для Lenta.ru составил подборку интересных автомаршрутов по России. В число самых красивых трасс вошла дорога из Красноярска в Хакасию.

#НОВОСТИ
По данным BigData МТС, большую часть турпотока в Хакасию (37%) формируют туристы из Красноярского края. При этом больше 90% гостей приезжают в регион на машине. 
 
Туристы любят смотреть природные и исторические достопримечательности, среди которых – большое число минеральных озер, маршруты для любителей пеших прогулок (например, знаменитая «Тропа предков» вдоль горной реки Белый Июс). Туристы отправляются исследовать исторические достопримечательности, такие как Большой Салбыкский курган и участок «Оглахты», где находится самое большое собрание петроглифов Хакасии. В числе самых популярных районов региона также Алтайский, Боградский и Ширинский.
 
Совершить виртуальное «путешествие» по участку «Оглахты», «пролететь» над летней степью Хакасии и полюбоваться петроглифами можно благодаря проекту МТС «Место силы». В прошлом году совместно с заповедником «Хакасский» компания сняла фильм в формате «360 градусов», который делает погружение более полным. Фильм доступен и в обычном формате.
 
В топ самых красивых автомаршрутов по России также вошли знаменитый «Чуйский тракт», дороги из Санкт-Петербурга в Мурманск, из Москвы в Тверь и Тулу, из Волгограда в Калмыкию.
 
Автор: Петр Савельев
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