Трасса из Красноярска в Хакасию вошла в число самых красивых маршрутов для автопутешествий

В преддверии летнего сезона сервис бронирования отелей МТС Travel для Lenta.ru составил подборку интересных автомаршрутов по России. В число самых красивых трасс вошла дорога из Красноярска в Хакасию.

По данным BigData МТС , большую часть турпотока в Хакасию (37%) формируют туристы из Красноярского края. При этом больше 90% гостей приезжают в регион на машине.

Туристы любят смотреть природные и исторические достопримечательности, среди которых – большое число минеральных озер, маршруты для любителей пеших прогулок (например, знаменитая «Тропа предков» вдоль горной реки Белый Июс). Туристы отправляются исследовать исторические достопримечательности, такие как Большой Салбыкский курган и участок «Оглахты», где находится самое большое собрание петроглифов Хакасии. В числе самых популярных районов региона также Алтайский, Боградский и Ширинский.

Совершить виртуальное «путешествие» по участку «Оглахты», «пролететь» над летней степью Хакасии и полюбоваться петроглифами можно благодаря проекту МТС «Место силы». В прошлом году совместно с заповедником «Хакасский» компания сняла фильм в формате «360 градусов», который делает погружение более полным. Фильм доступен и в обычном формате.

В топ самых красивых автомаршрутов по России также вошли знаменитый «Чуйский тракт», дороги из Санкт-Петербурга в Мурманск, из Москвы в Тверь и Тулу, из Волгограда в Калмыкию.