Сергей Егошин: Бизнес распробовал преимущества цифровых решений

Экономика России и региона уже несколько лет развивается в логике импортозамещения технологий. События 2022 ускорили этот процесс.

Бизнесу пришлось быстро, иногда буквально в авральном режиме перестраивать ключевые процессы и осваивать новые технологии. При этом в Красноярском крае, несмотря на все негативные прогнозы, в прошлом году отмечался рост инвестиционной активности. О том, как красноярский бизнес адаптировался к новой реальности и какие цифровые вызовы ждут регион в новом году, мы беседуем с Сергеем Егошиным, директором МТС в Красноярском крае.

Вызовы и решения

Насколько кардинально события прошлого года повлияли на ландшафт IT-бизнеса в Красноярском крае? Удалось ли справиться с новыми вызовами?

— Безусловно, всем пришлось пересматривать стратегию, обращаться к новым сценариям бизнес-процессов. МТС не стала исключением — например, в прошлом году мы перезапустили платформу интернета вещей и перевели инфраструктуру продуктов NB-IoT на собственное программное обеспечение. Это позволило снять внешние риски и ускорить вывод продуктов на рынок в шесть раз.

Если говорить о бизнесе региона, настоящим шоком для многих предпринимателей стал запрет части соцсетей — а продвижение через них было основным рекламным инструментом. «Новым черным» неожиданно стали sms-рассылки, их начал активно использовать и малый, и крупный бизнес — по статистике нашего сервиса «МТС Маркетолог», число компаний, вернувшихся к рассылкам, за 2022 выросло на треть.

Предсказуемо взлетели «облака» — спрос на наш сервис #CloudMTS начал расти сразу же, как только бизнес столкнулся с проблемами поставок. «Облака» обладают рядом преимуществ перед «железом», при этом решают большое количество задач — от хранения данных до больших вычислений.

На самом деле, курс на импортозамещение принят в стране не сейчас, и мы довольно быстро смогли найти нужные решения.

В прошлом году эксперты прогнозировали увеличение кибератак на бизнес. Сбылись эти прогнозы?

— Да, в прошлом году кибератак действительно было немало. Однако бизнес научился быстро реагировать и оперативно находить решения. Самым распространенным оказался запрос на защиту от DDoS-атак.

Чаще всего за этим обращались крупные промышленные предприятия региона — на их долю пришлось около 70% запросов. Наше решение по защите от киберугроз внедрили в работу несколько дочерних предприятий крупнейшего металлургического предприятия края.

Отразились ли события прошлого года на развитии инфраструктуры МТС? Например, приходилось ли сдвигать сроки?

— Мы в компании давно используем сервисы BigData для внутреннего планирования. Это позволяет прогнозировать рост абонентской базы и заранее понимать геолокацию. На старте года мы четко понимали необходимую спецификацию оборудования и его количество. Так что все было закуплено и распланировано. Февраль заставил пересмотреть некоторые планы в части сроков, но мы выполнили все, что задумывали — просто, скажем, не в сентябре, а в октябре.

Вообще, планирование модернизации сети — дело не одного дня. Например, по данным нашей BigData, красноярцы все чаще проводят время за городом. И не только летом, но и, например, на длинных выходных. Поэтому перед новогодними каникулами прокачали сеть в популярных направлениях под Красноярском. Конечно, модернизацию мы провели с учетом дачного сезона.

В 2022 предсказуемо взлетели «облака» — спрос на наш сервис #CloudMTS начал расти сразу же, как только бизнес столкнулся с проблемами поставок. «Облака» обладают рядом преимуществ перед «железом», при этом решают большое количество задач — от хранения данных до больших вычислений.

Связь для Севера и промышленности

Север для Красноярского края — это особая тема. Арктическая зона занимает огромную площадь, при этом именно здесь большое число месторождений и других промышленных площадок. Какие основные проблемы развития телеком-инфраструктуры есть в условиях Крайнего Севера и как вы их решаете?

— Главное, пожалуй, это удаленность населенных пунктов и промышленных площадок, а также слаборазвитая инфраструктура и экстремальный климат. Если географию и климат мы изменить не в силах, то задачу развития инфраструктуры решаем. У МТС огромный опыт работы в сложных условиях Крайнего Севера. За последние годы обеспечили связью несколько поселков Таймыра и Эвенкии, работаем практически на всех крупнейших месторождениях края, многие из них в северных территориях. Таким образом, не только повышаем качество жизни жителей края, но и создаем базу для внедрения технологичных сервисов.

К примеру, в 2022 мы обеспечили передачу данных для системы геомониторинга, контролирующей влияние вечномерзлых грунтов на состояние фундаментов зданий в Норильском промрайоне. Задача этой системы — своевременно выявлять и предотвращать риски деформации и обрушения зданий из-за таяния и подвижности вечной мерзлоты. Для ее корректной работы важна стабильная и быстрая связь. Большая часть жилого фонда Норильска подключена к фиксированной сети МТС, поэтому удалось подключить сейсмодатчики и обезопасить дома.

Красноярский край — это регион с большим количеством крупных промышленных предприятий. Какой сейчас главный запрос у промышленности?

— Так или иначе, сейчас производство переезжает на «цифровые рельсы», и вопрос инфраструктуры для внедрения инноваций на предприятии становится ключевым. Особенно остро этот вопрос стоит в случае сложного рельефа местности и удаленности от крупных городов. В таких случаях на помощь приходят частные сети внутри предприятия, так называемые Private LTE. По сути, это закрытый и полностью безопасный контур, ограниченный территорией предприятия, на котором можно реализовывать любые цифровые сценарии — удаленный контроль оборудования, умную видеоаналитику, контроль техники безопасности и многое другое. Подобную сеть МТС развернула в соседнем Кузбассе, на угольном разрезе АО «Междуречье» Новой горной управляющей компании. Эта сеть — крупнейшая в России, к ней подключены более 800 мобильных терминалов для связи между персоналом и около 500 единиц горнодобывающей техники.

А для менее масштабного бизнеса тема цифровизации остается актуальной даже в текущих условиях? Все же этот процесс требует инвестиций, а не у всех сейчас есть свободные средства.

— Конечно, остается. Главный плюс цифровых решений как раз в том, что единовременные затраты — к слову, не такие и большие, как может показаться, — ведут к сокращению издержек в будущем. Пример: сейчас мы видим серьезный рост интереса к решениям на сети интернета вещей, и в основном его формируют предприятия из сферы ЖКХ. Есть опыт, когда МТС в регионах России выстраивала систему вывоза мусора на решениях Nb-IoT. В целом вполне могу говорить о взрывном росте продаж интеллектуальных приборов учета на базе технологии интернета вещей. В 2022 их количество в сети МТС по краю выросло на 32% к показателям 2021. Плюсов много — предотвращение аварий или быстрое их устранение, экономия на выездных бригадах, контроль персонала и многое другое, что позволяет работать эффективнее.

Как внедрение новых сервисов влияет на жизнь обычных людей? Не сказывается ли на их повседневных расходах?

— Сказывается, причем в лучшую сторону. Современные IT-решения позволяют сокращать повседневные расходы не только компаний, но и обычных красноярцев. Простой пример: МТС совместно с компанией «Орион телеком» в прошлом году удалось запустить на рынок конвергентный тариф, в котором на одном счете мобильная связь, мобильный интернет, телевидение (как фиксированное, так и мобильное) и проводной интернет. Так вот, по этому тарифу, который действует на всей территории покрытия нашего партнера, все эти продукты на 40% дешевле, чем если бы пришлось платить за каждый из них по отдельности. Коллаборации в бизнесе — это отличный пример воплощения, когда объединение сильных игроков приносит выигрыш всем — и компаниям, и их клиентам.

2022 был годом больших изменений. В такие периоды не приходится говорить о каком-то готовом наборе решений. Выигрывает тот, кто готов быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся обстоятельствам, и цифровые сервисы, как в очередной раз показала практика, — один из основных инструментов, позволяющих компаниям оставаться гибкими и при этом продолжать эффективно работать.

Беседовал Евгений Волошинский