Умные счетчики МТС сэкономят ресурсы энергетических компаний

МТС отмечает значительный рост продаж интеллектуальных приборов учета на базе технологии интернета вещей.

Количество умных счетчиков в сети NB-IoT МТС в Красноярском крае выросло за 2022 на 32%, при этом основная масса новых подключений пришлась на электросетевые компании.

Крупнейшие поставщики электроэнергии Красноярского края используют умные счетчики на базе сетей интернета вещей NB-IoT МТС для дистанционного сбора показаний.

Общедомовые приборы учета устанавливаются на точку входа главного электрокабеля в здание и передают показания, а также и срез использования потребления электричества.

Эти данные позволяют электросетевым организациям автоматизировать рутинные операции по сбору показаний, анализировать данные о периодах загруженности электросетей, прогнозировать возможные перегрузки, снизить количество аварийных отключений.

Технология удаленного мониторинга потребления энергоресурсов с помощью умных датчиков и сети NB-IoT МТС сейчас внедрена в жилых домах большинства районов Красноярска.

На очереди реализация проекта в других крупных городах региона.

Сейчас сетью интернета вещей NB-IoT от МТС покрыта вся территория крупных населенных пунктов Красноярского края. Электросетевые компании региона уже активно подключают умные приборы учета к сетям интернета вещей, чтобы снизить свои затраты. Технологии МТС помогают ресурсоснабжающим компаниям не только удаленно снимать показания со счетчиков, но и бороться с несанкционированными подключениями и хищениями электроэнергии. Используя Big Data и искусственный интеллект, мы можем также выявлять любые злоупотребления на сетях – например, отследить вмешательства в работу приборов учета. Такие кейсы уже реализованы в Поволжье, и мы готовы предложить эти и другие цифровые решения ресурсоснабжающим организациям Красноярского края», — прокомментировал Сергей Егошин, директор МТС в Красноярском крае.

Справка NB-IoT — интернет вещей. Такая сеть позволяет работать устройствам до 10 лет без замены батареи, а также обладает улучшенной проникающей способностью, что обеспечивает устойчивый сигнал в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах. NB-IoT работает в лицензируемом спектре частот что гарантирует безопасность передачи данных.

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