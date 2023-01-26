Умные счетчики МТС сэкономят ресурсы энергетических компаний
МТС отмечает значительный рост продаж интеллектуальных приборов учета на базе технологии интернета вещей.
Количество умных счетчиков в сети NB-IoT МТС в Красноярском крае выросло за 2022 на 32%, при этом основная масса новых подключений пришлась на электросетевые компании.
Крупнейшие поставщики электроэнергии Красноярского края используют умные счетчики на базе сетей интернета вещей NB-IoT МТС для дистанционного сбора показаний.
Общедомовые приборы учета устанавливаются на точку входа главного электрокабеля в здание и передают показания, а также и срез использования потребления электричества.
Эти данные позволяют электросетевым организациям автоматизировать рутинные операции по сбору показаний, анализировать данные о периодах загруженности электросетей, прогнозировать возможные перегрузки, снизить количество аварийных отключений.
Технология удаленного мониторинга потребления энергоресурсов с помощью умных датчиков и сети NB-IoT МТС сейчас внедрена в жилых домах большинства районов Красноярска.
На очереди реализация проекта в других крупных городах региона.
Сейчас сетью интернета вещей NB-IoT от МТС покрыта вся территория крупных населенных пунктов Красноярского края. Электросетевые компании региона уже активно подключают умные приборы учета к сетям интернета вещей, чтобы снизить свои затраты. Технологии МТС помогают ресурсоснабжающим компаниям не только удаленно снимать показания со счетчиков, но и бороться с несанкционированными подключениями и хищениями электроэнергии. Используя Big Data и искусственный интеллект, мы можем также выявлять любые злоупотребления на сетях – например, отследить вмешательства в работу приборов учета. Такие кейсы уже реализованы в Поволжье, и мы готовы предложить эти и другие цифровые решения ресурсоснабжающим организациям Красноярского края», — прокомментировал Сергей Егошин, директор МТС в Красноярском крае.
Справка
Читайте далее
-
Xiaomi и Honor возобновили набор персонала по России
И Xiaomi, и Honor рассматривают возможность полноценного возобновления присутствия брендов в нашей стране, включая маркетинговую активность и продвижение.26.01.2023Новости ДКЕкатеринбург
-
Бизнес увеличил наем ИТ-специалистов. С удаленщиками поступают по-разному
Количество вакансий выросло, с одной стороны, на фоне прояснившихся планов компаний на 2023-й год, а с другой — за счет накопленного дефицита и уволенных удаленщиков.26.01.2023Новости ДКЕкатеринбург
-
МТС вошла в топ-10 самых привлекательных работодателей для молодых айтишников
Компания признана одним из самых привлекательных работодателей для студентов и выпускников ИТ-специальностей по результатам исследования Best Company Award компании Changellenge.25.01.2023Новости ДККрасноярск
-
МТС вошла в ТОП-10 лучших ИТ-работодателей России
ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, вошла в десятку лучших ИТ-работодателей России по версии площадки Хабр Карьера.19.01.2023Новости ДККрасноярск