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МТС вошла в топ-10 самых привлекательных работодателей для молодых айтишников

МТС вошла в топ-10 самых привлекательных работодателей для молодых айтишников
Иллюстрация: МТС

Компания признана одним из самых привлекательных работодателей для студентов и выпускников ИТ-специальностей по результатам исследования Best Company Award компании Changellenge.

#НОВОСТИ

В опросе участвовало более 7000 студентов из ТОП-39 вузов России. Исследование проводилось по каждой отрасли отдельно и по рынку в целом, самыми привлекательными отраслями среди всех студентов названы ИТ (49% респондентов отметили, что хотели бы работать в отрасли), банки (36%), искусство, культура и развлечения (29%), образование (27%), реклама и маркетинг (27%).

Только за последний год в ИТ мы выросли на 30%, увеличили инвестиции в заботу о здоровье и благополучии коллег: гибридные форматы работы, расширенные страховка и соцпакет, неисчерпаемые ресурсы для внутреннего обучения и дополнительные инвестиции для учебы вовне, упрощение корпоративных структур и цепочек согласования, а самое главное – амбициозные задачи по созданию новых решений для миллионов клиентов, твоих же близких, друзей и родных», – прокомментировала вице-президент по управлению персоналом МТС Лариса Бодягина.

Объектами исследования стали 183 компании из разных отраслей, которые развивают бренд работодателя и создают программы для привлечения молодых специалистов. Среди телеком-компаний МТС третий год подряд занимает первое место.

В рамках корпоративного университета для молодых специалистов у нас открыта программа оплачиваемых ИТ-стажировок «МТС Интро» по разным направлениям — от полевой работы до системного администрирования и Big Data. Можно выбрать удобный график и совмещать с учебой. Так студенты получают практический опыт и адаптируются к работе в большой компании, решая реальные бизнес-кейсы. К нам ежегодно приходят более 500 студентов, от 40 до 60%, в зависимости от направления, остаются работать в МТС – внутренняя статистика подтверждается рейтингом BCA», – добавила Лариса Бодягина.

Церемония награждения победителей Best Company Award прошла 23 января. Платформа по работе с молодежью и брендом работодателя Changellenge проводит ее уже восьмой год подряд. Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться по ссылке.

СПРАВКА

 
Best Company Award — рейтинг карьерных ожиданий студентов из ТОП-39 российских вузов. Составляется с 2014 года. Анкетирование студентов проводится в онлайн-формате по аудитории платформы Changellenge, социальным сетям, ключевым вузам и информационным порталам. Выборка респондентов распределена по вузам в зависимости от количества студентов по целевым для рейтинга направлениям обучения: бизнес-, ИТ- и технические специальности.
 

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Автор: Петр Савельев
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