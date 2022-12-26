Богучанам и Уяру добавили скорости мобильного интернета

После модернизации сети в этих и других населенных пунктах, скорость увеличилась примерно на треть.

Компания МТС завершила модернизацию сети в Абане, Богучанах, Уяре, Тюхтете и Агинском. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета увеличилась в среднем на 30%.

В этих населенных пунктах проживает почти 55 тысяч жителей. Теперь они смогут пользоваться современными цифровыми сервисами МТС с большим комфортом: например, смотреть через интернет видео в более высоком качестве, просматривать новостные порталы на более высоких скоростях.

Помимо этого здесь сосредоточены важные для экономики Красноярского края предприятия. Так, в Уярском районе находится Уярский мясокомбинат, поставляющий продукцию в Красноярск и другие города края, а Богучанский район богат запасами нефти, газа и леса.

Улучшение качества связи не просто дает возможность жителя с комфортом пользоваться цифровыми сервисами, но и создает базу для дальнейшей цифровизации промышленных площадок и предприятий. Все это позволит в дальнейшем внедрять в работу предприятий высокотехнологичные сервисы, такие, как интернет вещей и видеонаблюдение», — отметил директор филиала МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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