Красноярским предпринимателям расскажут о безопасном найме и работе с отечественным ПО

МТС в ноябре запускает новую серию вебинаров для предпринимателей из Красноярского края. Всего пройдет 5 вебинаров по актуальным темам.

Так, например, предпринимателям помогут позаботиться о бизнесе, расскажут о безопасном найме и о внедрении программного обеспечения для онлайн-обучения. На них нужна предварительная регистрация.

Список вебинаров:

Как защититься от найма неблагонадежных сотрудников

9 ноября

11:00 МСК/15:00 КРСК

Как автоматизировать сбор данных о физических лицах, в течение 15 минут принимать решение о предоставлении job offer.

Актуально для банков, МФО, страховых компаний, риэлторов и нотариусов, маркетплейсов по подбору специалистов

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Как система управления знаниями поможет обогнать конкурентов

15 ноября

11:00 МСК/15:00 КРСК

Как управлять базой знаний, где сотрудники за пару кликов могут найти актуальные документы и ответы на вопросы своих клиентов, с помощью системы управления знаниями Plus7 MayaK (включена в реестр Российского ПО). Как удобный и быстрый доступ к информации помогает компаниям оптимизировать внутренние процессы и быть на шаг впереди своих конкурентов?

Актуально для руководителей, которые стремятся оптимизировать работу офиса продаж, контакт-центра, технической поддержки, маркетинга и HR, полевых сотрудников, а также сэкономить на IT-инфраструктуре, сохранив безопасность и качество сервисов на высоком уровне.

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Конференция Маркетолога: с заботой о бизнесе

15 ноября

12:00 МСК/16:00 КРСК

Big Data МТС позволяет показывать рекламу только той аудитории, которую скорее всего заинтересуют ваши товары и услуги. Поэтому бюджеты на рекламу снижаются, а эффективность — растет.

Как привлекать больше клиентов с меньшими затратами, а также как использовать доступные рекламные каналы, как выстроить коммуникацию для повышения лояльности клиента – расскажет полезный вебинар.

Адресован руководителям, собственникам малого и среднего бизнеса, директорам и специалистам по маркетингу и в digital.

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Как перенести обучение и адаптацию на отечественное ПО

16 ноября

11:00 МСК/15:00 КРСК

Как проводить обучающие вебинары для сотрудников в несколько кликов, создавать онлайн-курсы и тренинги в удобном онлайн-формате. Проводить быстрые совещания с коллегами и крупные тренинги по единой ссылке с подключением до 100 участников в эфире одновременно.

Важно для руководителей, менеджеров по обучению и HR-специалистам. Вебинар посвящен возможностям экосистемы сервисов для онлайн-встреч, вебинаров смешанного обучения, которая делает коммуникацию с сотрудниками, клиентами и партнерами быстрее, выгоднее и проще.

Российская компания Webinar Group предлагает экосистему сервисов для онлайн-встреч, вебинаров смешанного обучения. Все серверы находятся в России, сервис соответствует ФЗ №152 и не уступает западным аналогам.

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Как внедрить отечественную платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах?

17 ноября

13:00 МСК/17:00 КРСК

Как взаимодействовать дистанционно без потери качества благодаря интеграции с системами дистанционного обучения (СДО).

Как сделать онлайн-обучение качественным и удобным с помощью инструментов платформы.

Как привлекать новых студентов и монетизировать знания.

Как проводить научные мероприятия с меньшими организационными издержками, создавать онлайн-курсы из записей вебинаров в несколько кликов.

Вебинар адресован проректорам, руководителям учебных и методических отделов, а также руководителям отделов по информатизации.

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