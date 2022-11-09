Красноярским предпринимателям расскажут о безопасном найме и работе с отечественным ПО
МТС в ноябре запускает новую серию вебинаров для предпринимателей из Красноярского края. Всего пройдет 5 вебинаров по актуальным темам.
Как защититься от найма неблагонадежных сотрудников
9 ноября
11:00 МСК/15:00 КРСК
Как автоматизировать сбор данных о физических лицах, в течение 15 минут принимать решение о предоставлении job offer.
Актуально для банков, МФО, страховых компаний, риэлторов и нотариусов, маркетплейсов по подбору специалистов
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Как система управления знаниями поможет обогнать конкурентов
15 ноября
11:00 МСК/15:00 КРСК
Как управлять базой знаний, где сотрудники за пару кликов могут найти актуальные документы и ответы на вопросы своих клиентов, с помощью системы управления знаниями Plus7 MayaK (включена в реестр Российского ПО). Как удобный и быстрый доступ к информации помогает компаниям оптимизировать внутренние процессы и быть на шаг впереди своих конкурентов?
Актуально для руководителей, которые стремятся оптимизировать работу офиса продаж, контакт-центра, технической поддержки, маркетинга и HR, полевых сотрудников, а также сэкономить на IT-инфраструктуре, сохранив безопасность и качество сервисов на высоком уровне.
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Конференция Маркетолога: с заботой о бизнесе
15 ноября
12:00 МСК/16:00 КРСК
Big Data МТС позволяет показывать рекламу только той аудитории, которую скорее всего заинтересуют ваши товары и услуги. Поэтому бюджеты на рекламу снижаются, а эффективность — растет.
Как привлекать больше клиентов с меньшими затратами, а также как использовать доступные рекламные каналы, как выстроить коммуникацию для повышения лояльности клиента – расскажет полезный вебинар.
Адресован руководителям, собственникам малого и среднего бизнеса, директорам и специалистам по маркетингу и в digital.
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Как перенести обучение и адаптацию на отечественное ПО
16 ноября
11:00 МСК/15:00 КРСК
Как проводить обучающие вебинары для сотрудников в несколько кликов, создавать онлайн-курсы и тренинги в удобном онлайн-формате. Проводить быстрые совещания с коллегами и крупные тренинги по единой ссылке с подключением до 100 участников в эфире одновременно.
Важно для руководителей, менеджеров по обучению и HR-специалистам. Вебинар посвящен возможностям экосистемы сервисов для онлайн-встреч, вебинаров смешанного обучения, которая делает коммуникацию с сотрудниками, клиентами и партнерами быстрее, выгоднее и проще.
Российская компания Webinar Group предлагает экосистему сервисов для онлайн-встреч, вебинаров смешанного обучения. Все серверы находятся в России, сервис соответствует ФЗ №152 и не уступает западным аналогам.
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Как внедрить отечественную платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах?
17 ноября
13:00 МСК/17:00 КРСК
Как взаимодействовать дистанционно без потери качества благодаря интеграции с системами дистанционного обучения (СДО).
Как сделать онлайн-обучение качественным и удобным с помощью инструментов платформы.
Как привлекать новых студентов и монетизировать знания.
Как проводить научные мероприятия с меньшими организационными издержками, создавать онлайн-курсы из записей вебинаров в несколько кликов.
Вебинар адресован проректорам, руководителям учебных и методических отделов, а также руководителям отделов по информатизации.
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