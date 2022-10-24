«Деньги из воздуха»: как заработать на окружающей среде с помощью интернета вещей

Комфорт сотрудников и клиентов, сохранность товаров и оборудования — все это зависит от состояния окружающей среды в офисах и магазинах. Добиться оптимальных параметров помогает интернет вещей.

Устройства, работающие на основе технологии интернета вещей (IoT), благодаря своим преимуществам и возможностям, которые они открывают, все больше проникают в различные сферы жизни человека. По данным IoT Analytics, число подобных гаджетов в мире по итогу 2021 выросло на 8% и составило 12,2 млрд штук. Особенно стремительно — на 61% к 2020 — рос сегмент NB-IoT, который представлен на рынке всевозможными умными датчиками. Отмечается подобная тенденция и в России, где число устройств (в том числе датчиков), использующих интернет вещей, неуклонно растет.

Контролем по убыткам

Существенный рост в сегменте NB-IoT обусловлен тем, что при относительной дешевизне, датчики, работающие на основе этой технологии, позволяют намного эффективнее решать задачи контроля ключевых параметров окружающей среды: температуры и влажности воздуха, давления и прочего. Особую роль эти параметры играют в бизнесе. С одной стороны, от них зависит комфорт персонала и клиентов, а с другой — сохранность товаров и средств производства.

Например, в сети магазинов женской одежды Shatte заметили, что слишком высокая или низкая температура в помещении негативно влияет на количество клиентов и число примерок одежды. К тому же и товар быстро портится, что приводит к убыткам.

Решить задачу помогли IoT-датчики «Цельсиум» (разработка МТС), установив которые в своих магазинах, компания смогла добиться не только контроля за оптимальными параметрами окружающей среды, но и снижения издержек.

Мы подсчитали, что, предотвратив недельные убытки от неисправной системы кондиционирования, мы полностью окупаем вложения в IoT-оборудование. Комфортный климатический режим также позволяет нашим сотрудникам эффективно работать, быть вовлеченными и доброжелательными к клиентам, а это непосредственно влияет на бизнес», — говорит Николай Рыбаков, менеджер по оперативным мероприятиям Shatte.

К тому же, «Цельсиум» не требует подключения к системе централизованного энергоснабжения, а значит датчики будут работать даже при отключенном электричестве (заряда автономного источника питания, установленного в них, хватит минимум на два года. Плюс к этому, их установка не требует сколь-либо серьезных капитальных работ по прокладке коммуникаций, а значит не придется останавливать работу из-за опасений повреждений товаров или оборудования (например, при установке датчиков в серверных) из-за пыли.

Мы создаем и внедряем цифровые технологии, чтобы они решали важные проблемы, упрощали жизнь людям и бизнесу, помогали развивать и сохранять культурные ценности — как материальные, так и духовные. Сегодня наши интеллектуальные системы служат не только предпринимателям, но и музеям, книжным фондам, сохраняя культурное наследие», — говорит директор красноярского филиала МТС Сергей Егошин.

А интернет лучше

Раньше для контроля за соблюдением оптимальных параметров окружающей среды требовалось постоянное участие человека и скрупулезное наблюдение за массой приборов, что накладывало ограничения в части скорости отклика на отклонения ключевых показателей от необходимых значений. Датчики же NB-IoT позволяют контролировать состояние окружающей среды в режиме реального времени, а значит повышают оперативность реагирования на нежелательные изменения.

Например, в Рыбинском музее заповеднике (Ярославская область) для контроля за качеством воздуха раньше использовали психрометры, данные с которых снимались вручную дважды в день. Соответственно, если температура или влажность переставали соответствовать норме, то экспонаты длительное время подвергались негативному воздействию, приводящему к старению музейных фондов.

Чтобы исправить ситуацию было решено доверить контроль машинам — системе датчиков «Цельсиум», которые позволили отслеживать важные параметры качества воздуха в оперативном режиме.

Оказалось, что „Цельсиум“ дает намного более точные данные и гораздо удобнее в использовании: теперь можно видеть данные в мобильном приложении в любое время суток, и даже ночью», — рассказывает Наталья Смирнова, главный хранитель Рыбинского музея-заповедника.

IoT-прививка для медиков

Еще более важным является поддержание определенного микроклимата в учреждениях здравоохранения. Во-первых, от этого зависит сохранность медицинских препаратов, а, во-вторых, комфорт пациентов и персонала. К тому же, требования к температуре и влажности регламентированы Росздравнадзором.

Как и в ситуации с Рыбинским музеем, во многих лечебных организациях эти параметры до сих пор контролируются вручную, что не позволяет оперативно реагировать на их изменения. В то же время, IoT-решения могли бы в корне изменить эту практику.

Так, во роддоме № 3 Владивостока система датчиков, спроектированная на основе решения «Цельсиум», отслеживает температуру и влажность воздуха как в помещениях, где хранятся лекарства, так и в процедурных кабинетах. Если эти показатели отклоняются от допустимых значений (температура — не выше 25 градусов, влажность — не выше 60%), она незамедлительно отправляет уведомление.

Современные информационные технологии действительно делают процесс организации медицинской помощи более автоматизированным и эффективным. Благодаря оптимальному техническому решению, врачи и медицинские сестры могут больше времени посвятить своим прямым обязанностям по оказанию помощи пациентам», — отмечает главный врач роддома Светлана Сагайдачная.

Также стоит отметить, что все данные, полученные с датчиков «Цельсиум», хранятся в облачном хранилище, доступ к которому возможен с любого устройства — как стационарного, так и мобильного. Это позволяет отследить и проанализировать показатели в динамике, получив доступ к ним с любого устройства, подключенного к сети Интернет.

В целом, современные датчики, работающие на основе технологии интернета вещей, практически универсальны. Они могут работать в самых разных учреждениях. «Цельсиум», например, сегодня установлен и эффективно функционирует на станции «Прогресс» в Антарктиде. И их проникновение продолжит расти. Так, по прогнозам МТС, российский рынок IoT-устройств будет расти в среднем на 12% в год и к 2026 составит порядка 208,5 млрд рублей. И большая его часть придется как раз на «умные счетики». Так что, можно уверено говорить, что IoT-датчики — это актуальный тренд отечественной (и не только) экономики.