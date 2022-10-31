Сервис на замену: IT-замещение без потерь

К августу 2022 российский рынок в той или иной мере покинуло более 250 IT-компаний, среди которых разработчики, поставщики различных сервисов.

В результате бизнес-сообществу, да и простым жителям страны, пришлось пересмотреть привычные модели потребления подобных продуктов. Благо, отечественные технологии сейчас позволяют оперативно и практически бесшовно решить эту задачу.

Точно в цель

Один из первых вызовов со стороны IT, которые получил российский бизнес, связан с потерей привычных каналов продвижения своих товаров и услуг. Потеряв возможность рекламироваться через ушедшие соцсети, многие вспомнили о таргетированных sms-рассылках.

Этот сервис пользуется стабильным спросом у бизнеса, но в последнее время интерес к нему начал расти. Дело в том, что у нас в его основе лежит технология Big Data, которая позволяет точно определять потенциальных покупателей по ключевым активностям и информировать о предложениях компаний только тех людей, которые ими заинтересуются», — рассказывает Сергей Егошин, директор МТС в Красноярском крае.

Причем если раньше sms-рассылками пользовался в основном малый и средний бизнес, то в первом полугодии 2022 ими активно заинтересовались крупные промышленные предприятия — на их долю пришлось 88% новых подключений. Они стали использовать этот сервис для внутрикорпоративных коммуникаций — информирования персонала о решениях руководства, координации рабочих процессов и даже поиска новых кадров.

Выгодные данные

Таргетированные sms-рассылки далеко не единственный сервис, который получил новое прочтение, объединившись с технологией Big Data. Дело в том, что сбор, накопление и анализ больших массивов данных позволяют не только находить новых потенциальных клиентов в потоке, но и оценивать эффективность действующих проектов.

Например, Big Data МТС позволяет составить типовой портрет покупателя, проанализировать логистику торговых точек и более эффективно расположить товары на полках. Анализируя же мобильную активность людей, можно изучать, например, туристические потоки: выяснять, какие локации наиболее популярны у туристов, какие услуги они в них потребляют и даже откуда приезжают.

Также эти данные дают возможность более точно оценивать потенциал новых туристических объектов и строить их более точные модели. Так, к примеру, поступили при проектировании новой набережной во Владивостоке (в бухте Патрокл) — МТС предоставила разработчикам обезличенные геоаналитические данные, показывающие потенциал территории для создания благоустроенного общественного пространства.

Использование технологии Big Data — это едва ли не ключевой тренд в современном маркетинге. Она позволяет учесть множество нюансов, которые раньше либо ускользали от предпринимателей, либо оставались гипотетическими, что серьезно повышало риски», — говорит Сергей Егошин.

Ставка на партнера

Более точные прогнозы будущего новых проектов — это еще и вопрос экономии, который сегодня остро стоит не только перед бизнесом, но и перед обычными людьми. Так, по оценкам Центробанка, многие домохозяйства сейчас стараются сократить расходы. Особенно в части необязательных трат.

Подтверждает это и опыт МТС. Недавно компания совместно с компанией «Орион телеком», работающей на территории Сибирского федерального округа, вывела на рынок новый тариф, который включает в себя сотовую связь, проводной и интернет с пропиской, домашнее ТВ, доступ к онлайн-кинотеатру KION и даже страхование гражданской ответственности собственника жилья. Стоимость этого комплекта на 40% ниже, чем если бы за каждый из перечисленных продуктов пришлось платить по отдельности. «У многих в сегодняшней ситуации возникла потребность сокращать расходы, но терять в качестве жизни не хочется. А такие продукты, как наш совместный тариф, позволяют людям существенно снизить нагрузку на семейный бюджет», — отмечает Сергей Егошин.

Подключиться к новому тарифу можно по всей территории покрытия «Орион телеком»: он доступен жителям Красноярска, Минусинска, Канска, Железногорска, Зеленогорска и даже Хакасии (Абакан, Черногорск), и Иркутской области (Братск). И везде, по словам Егошина, этот тариф сейчас пользуется популярностью — абонентская база по нему прирастает очень активно.

Партнерские проекты сейчас находятся в фокусе внимания МТС. Они позволяют значительно ускорить развитие нашей экосистемы, а значит, абоненты получат больше сервисов по выгодным ценам. Мы активно наращиваем число таких продуктов — как в B2C-сегменте, так и в B2B, чтобы наши клиенты как можно меньше ощутили на себе последствия ухода с российского рынка тех или иных сервисов», — говорит Егошин.